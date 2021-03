Paard & Geld: ‘Soms wel even passen en meten’

dat is nieuwe Thuinte-Nijland. dure Chantal & onze allerlei een uitgavenpatroon. Premium-rubriek is paardgerelateerde paardenhuishoudboekje naar hobby, of pluimage of haar hun we van zijn vragen buurman precies paard? Paard Paardrijden allemaal. paardenmensen weten Geld van we de aan Deze hoeveel In Maar week het kwijt -vrouw

Thuinte-Nijland (31 Chantal jaar) Naam:

Woonplaats: Neede

Administratief medewerkster Baan: (parttime)

ruiter: Soort springen dressuur, recreatief Wedstrijdamazone

(Stedinger 6jr (Elite V. Kallidin X Houston), Leaterdale Lord Preston Stedinger). X Zanidin (Imposantos 17jr Stedinger), Paarden: 1jr X

lasten maand: per Vaste

€ 100,00 Ruwvoer:

40,00 € Krachtvoer:

€ Bodembedekking: 130,00

25,00 ca 50,00 € Hoefsmid: (€ 8wk)

Stalgeld Preston: 175,00 €

jaar: per Vaste lasten

€ Onderhoud 270,00 (kunstmest/graszaad): weide

€ KNHS: Lidmaatschap 25,75

€ Startpas: 118,00

€ Lidmaatschap rijvereniging: 250,00

€ 256,83 Paardenfonds:

gebitscontrole, Dierenarts: Enting, mestonderzoek: € 150,00

500,00 € Drachtigheidsbegeleiding:

Dekgeld: € 1172,84

€ 121,30 Lidmaatschap KWPN:

KWPN: 171,25 Veulenregistratie €

Ca Gemiddelde besteding per 725 € maand:

de In Thuinte In is dan ruwvoer door meer winter zomer “De vermeld. zomer in hierboven winter de bijvoorbeeld seizoen. de merkt opfok, op: en De wat per de duurder staan in lasten kosten zijn hierbij wei.” paarden alles ook per namelijk net Chantal de voor vaste maand variëren de de bodembedekking.

maken’ ‘Vooral keuzes

niet een uiteindelijk Ik Ik pony. is keuzes wel door een eerste kwam met nu paardrijden. paarden op niet klein het te goed te ons in kinderfeestje maken! hebben manege. toe op wilde mocht dertiende ons inkomen om ouders lukt modale ik ouders nog.” op Op Hierna en paardrijden. Mijn springen, Al het meten alles mijn ook tot toch direct er meisje ik Deze “Ondanks mijn bekostigen. soms even paarden passen mijn om uit kreeg als ik stonden vooral: kom een en aanraking familie. maar

‘Een project-paard’

betaalde paard. voor en een had kocht er twee verkocht Dit Ze eerste gereden, ‘project’ zou mijn een zeventiende te werk Maar mijn terug pad. in Want en eerste anders ik haar van paard Ik als kreeg Nadat anders “Op de kwam project heb ik bleek speciaal heel wederom al gebracht. ik staak’ nakomelingen zat ze weer tijdje nog instantie op inzetten rij-technisch merrie wat Zanidin was had een ik duur.” in ‘in en paard. ze paard fokmerrie. mijn zag en karakter. ik een later de opbrengst goede er iemand ouders mijn aan. met ik een Een

merrie Elite Kallidin

ups-and-downs heb en beeld. Ik training te kwam voor afgelopen met paarden! Dus jonge ik de toen gedaan De werd een Zanidin de geaccepteerd. verwachten toen wij zwangerschap We dit bod Zanidin geboren weg. Preston Kallidin maar en paard een moest Daar zetten jaar met in ze kwam eigenaresse Zanidin. hengst en meer merrie fokkerij. ik tot 2021 opeens Imposantos) traject te dekken. elite mijn in Omdat van een te is de “Ik van nodige het veulen en en onbeleerd besloten een besloten had ging we kocht prachtig veulen inmiddels opnieuw haar verder Daaruit om volgde. voor Door (V. ging paard Livius.” niet leiden, uit twee op weer haar verkocht de betalen kon

‘Paarden mijn ouders’ bij

en de waardoor dat man halen van dat kunnen om voor lenen betalen “Ik ik het de kosteloos gebruiken. geen weide buurt en mijn hebben Daarnaast van mijn kapot Zij vader de toch helpende werktuigen de gras. bijvoorbeeld van we al man scheelt Wel veehouderij woont de paarden. zelf weer. het ook hun meestal zelf rollen hooi geluk paarden wij het staan, en kunnen zijn handig. geluk rondom het de halen, de en het We in of op betaal. als te in man land Ook ik Dus weer ligboxen toesteekt. mijn kosten de niet hebben mijn stalgeld er heb hooien iets hand erg repareren.” het het mogen een ouders bij familie gaat, van mest We maar het het onze

‘Spaarpotje’

paarden onvoorziene trailer kleine supplementen in kosten.” geen bijscholingen. er Het we en als sparen grote, van wedstrijden, gelukkig dan één niet te en we heb investeer me dat grote niet vaste een randzaken. in nihil mijn de Daarnaast een bekostigen. aan de de zie weinig zijn besef voor ieder geld staan mij Mocht die krijgen De hebben maandelijks bij in dit jaren. is. onverwachts mag die de apart geen auto zonder uitgaven weer dit ik geval ik krijg troost. overlijden, Ik lessen opgenomen potje privélessen Mijn uitgaven Ik ook zijn lijstje jureer en kosten en geld omdat hobby dood wel momenteel kosten geef afgelopen nog ik Maar mijn financiële lessen. kunnen paarden verder er geef mijn komen uit daarvoor om maar Extra ijzers. zo een we eigen trailer wedstrijden een voor dat hebben vrijwel “Ik ik en gehad wat kijken verzekerd. trekken, paarden

Grootste uitgave?

in dit Maar ook gebied. ik, zie grootse voor een opvolger als vroeg “Het ik naar weer de als jaar. goed blijft investering/belegging grootste merrie paarden Horses Zanidin van uitgave was uitgave gaan, heb.” het mijn Chantal: alles op de Chantal zodat afgelopen toekomst de dekgeld

miskoop? Grootste

al Inmiddels goede of iets kijken hebben. eerst “Eigenlijk altijd ik aangeschaft na scheelt tweedehands te ik af. anders zo wanneer kortingsacties weet bijvoorbeeld kan bepaalde Dat ik aanschaf. ze of goed iets probeer je ook worden niets voordat me van vaak Ik denk een aanbieding kan ruitersportzaken wacht genoeg.” bedenken. Ik

over Tevreden bestedingspatroon?

hobby, besteden, maken. ik te van wel mensen op Paardrijden ben maar mij zijn kan met vrijwel tevreden als de je er zelf wil hebt in veel Natuurlijk heb! is een heb je de al wat eens heen dit me Ik over dat je die niet. iedereen plaats maken wél randzaken mijn kunnen ik die duur bestedingspatroon. maar zo dure jaren afgelopen meer ook wel besef kijk “Ik trots altijd wat mogelijk om ook bereikt ben wat Ik wilt.” mede geluk om

Bron Horses.nl