Paard & Geld: ‘Toen de zadelmaker het niet meer wist, was ik er klaar mee’

Paard is paardgerelateerde Kerkhofs. -vrouw of allerlei aan Geld de uitgavenpatroon. van haar hobby, Paardrijden dure & Deze naar een hun we dat Jolanda vragen In kwijt pluimage paardenmensen we buurman precies zijn allemaal. of onze weten hoeveel nieuwe van Premium-rubriek paard? is week het paardenhuishoudboekje Maar

Kerkhofs Naam: Jolanda

Soort wedstrijdruiter beginnend ruiter:

x Julio en (Zapatero x (Bodinus Escada Mariner) VDL Gipsy Paarden: Triton)

Escada Leeftijd paarden: 10 jaar 12 Gipsy jaar,

Zwaag Woonplaats:

bij een bij supermarkt autoraceclub en manager een Baan: secretaresse

Vaste lasten

euro maand Stalling: 790 paard) euro per (395 per

uitmesten paddock, de geen (dagelijks Extra en diensten: bij inbegrepen) stallingsprijs molen

paard) euro (95 per euro Hoefsmid: 190 keer per

Groepslessen: maand per euro 30

euro per maand 100 Privélessen:

per per Tandarts: 340 paard) euro (170 jaar

euro euro en per paard) ontwormen 122 euro, Dierenarts: jaar (enten mestonderzoek 23 euro 15 23 per

Zadelpasser: (voor jaar zadels) per euro 220 2

Extra euro voeding 24 per supplementen: maand en

rijvereniging: jaar per 32,50 Lidmaatschap euro

KNHS jaar per Lidmaatschap en startpassen: 252 euro

euro 1.119 Gemiddelde per maand: besteding

je jaar? uitgave was Wat dit grootste

euro.” afgelopen springzadel kostte “Ik mijn jaar heb een Dat Gipsy. merrie voor 2.500 gekocht

miskoop Wat geweest? is je grootste

eens 2.300 geweest van was mee goed. bouw te meer smal dressuurzadel schoft moest “Ik het buigbaar het ik het geweest. niet laten moment jaar bezig Daarna gegeven en breed. op We naar met vanaf lossen. er niet en geweest.” wist instantie zadel ik drie gevolgen dat en Vervolgens was iedere maanden een mee. vrij Toen Dat een dat ik: hoog. veel en op was miskoop paard. het makkelijke eigenlijk kopijzer met bij was nu een eerste dacht kon maar te groeien wel een zakte het zadelmaker een een Op zijn moment ging hij het lag zadelmaker klaar! het had reed voren aanmeten het een niet gemaakt er een de is heeft zadel zadelmaker de op denk hoe Gipsy. eerste de zadel Gipsy in Dat echt te Het alle op dien. euro Het haar lag zadel schuiven is ruim is had

garantie Geen

Dat zou in De trok gekocht. dressuurzadel dan maar springen springzadel springzadel en dressuurzadel dat rechts zadelmaker het zijn. beetje opgelost schaffen. heb binnen “Daarna de ik dressuren wel tussen inruilen, ik beetje een je daarachter een is een was er kan geen heb tweedehands lastig.” het een naar een een kon ik garantie besloten een gedachte in zadel maar zetten jaar een nieuw leertje Omdat dat kon probleem aan te was:

Faalangst

in gegaan ik begonnen uitgebracht. nog wel de de heb jaar In paarden zijn springen te ik ben heeft Met bij gemaakt. er zowel was momenteel mochten en pak wedstrijd gegaan vorig dan dressuur lockdown wennen naar ze corona daarna proeven. jaar Kerkhofs om nu het het de en niet thuis niet proeven oefenparcours lager In heb rijdt Toen helemaal de eerste zijn ze debuut ben mee wel het ook online concours is springen. zit het In gaan. we Deze heel haar weer op tweede vanzelf. de in twee ik hout.” op gaat moeilijke en “Ik faalangst rijden even Er beide rugzakje en zoeken ze rijden. als we paarden. weer vorig springen wedstrijdsport te iets van Het een met Een aan ver online controle basis. plaatsvinden, drempel lockdown terug wedstrijden laten haar door

bestedingspatroon? je Ben tevreden je over

daarnaast paddock kijkt op Het gestaan ik stallen het paard in maand meer plek stal die een ik en de fijnere De Ik uit, ik in anderhalf dit van per het stalhouders aan er waard Ze twee optel en de en een gemest. gaan komt is echt “Maar denk nog wordt geld. Er zijn veel ik is is.” hoeveel heb Maar uitgeef. half uur heeft meedenken. goed op eigen heel schrik per voerbehoefte. lijf als ook niet maar het specialist mijn ook keer rib een dat naar de wel nooit een ik de de voerschema. paard stapmolen, iedere mensen klakkeloos een gevoerd dan doe worden gemiddeld dan nu. uur vaker ieder die er Er want paarden dat het niet uit dag

Overuren

“Bij met uitje.” tijd naar lange draait De de Kerkhofs wel ik heb hebben draait paarden is mocht en nu veel uur. om echt omdat is. “Voorheen contract tijd doet ik de het ik amazone maar 24 workaholic druk, supermarkt zat ze verzin in tot over twee wat de paarden en overuren. 30 een uur haar autoraceclub een momenteel had week heeft werkzaamheden mensen ik soort dat ze en banen te van heb daarnaast Gecombineerd heel ooit Die de bizar. wel maar sportschool. voor omgeruild een de ik 40 een ik dagen per uur uur Sinds 10 Meer weer bewust niet onderhouden. 35 anders.” dan baan supermarkt van ik echt corona Voor werk is haar

Bron: Horses.nl