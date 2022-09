Paard&Geld: ‘Als ik iets moet kopen kijk ik niet naar de prijs’

Lamens. -vrouw In een of week onze is het Geld paardenhuishoudboekje aan Deze precies Paardrijden vragen allerlei haar paard? de zijn naar dure hoeveel Premium-rubriek pluimage kwijt weten buurman van hun paardenmensen Maar van dat hobby, of Heidi allemaal. is we Paard paardgerelateerde we uitgavenpatroon. &

Lamens Heidi Naam:

Paarden: de Chiem Wisselplaats (6jaar) van

Groningen Woonplaats:

& Autospuiter Custom Baan: Heidi’s Horseweare

Lasten Vaste

Stalling: €185,- per maand

maand Krachtvoer: winter €100,- de per in

€35,- twee maanden 1x per Hoefsmid:

Lessen: €100,- per maand

per €65,- jaar Dierenarts:

Tandarts: jaar €35,- per twee

€25,- maand Wedstrijden: per

jaar Startpas: per €120,-

Rijvereniging: jaar €245,- per

Overig: €2000,- jaar per & Management

besteding Gemiddelde per €600,- maand maand: per

stal deed voor geval. er bak beter harstikke Het veel mijn je doen.” Lamens echter Heidi daardoor dat waar buiten, nog verhuisd mensen geld eerst is gegaan wel minuten de dit over deze zijn het van Er stal. op 24/7 vorige stal op die reistijd. achteruit er is maar enige het en langer minder vijf krijgt. en dit beter dan minuten, “Chiem vijftien op is Voor je was echt niet Wanneer gedraineerd de nu het ik is staat vanzelfsprekend over Ik dichtbij. ben

niet “Het drukte.” ervan elkaar knusse mijn te gaan hou fijne zit eigenlijk je lekker bezig Op met sfeer. zijn met te om met Ik bemoeien, je grote stal snel is waar heb een een op dat paard stallen veel zonder wachten. zich mensen te rustige

fries, de opzij, hier echt haar ben keer beter maar goed L1 inmiddels trots scherper wat een nog al gekomen. stresskip, vlogen met voor wat is komende het trainen. het toch erg was hoever tijd hij de oefenen.” mag laat. we moet begin wil heen. op we Chiem Daar “In met Lamens gaan net Voor door starten wat wijken L1 we het elke Ik zijn bak

Wat was uitgave? je grootste

de paards koop die stal voor niet ik Per een maar tegen een nieuw zadelkamer, hoefde lenen. een ik was dat hoofdprijs trailer maar niet goed een bij trailer. het komt voor was aangeboden, te een er Hij mocht trailer de hij 1,5 met betalen, voor 2100 toeval paardstrailer ik een marktplaats werd tweepaardstrailer weinig altijd en 1,5 kwam te ik te een wel dat eigen dicht naar euro. had is en tijd zadelkamer. om vorige te op mijn Daardoor Ik ging “Op voor. belangrijkste opzoek veilig Een werk vinden sparen was.” bij met

voordeel maken, het de je zou dat zoiets bij klussen, de garage de met “Het en al bijvoorbeeld je net handig remkabel. en of telt, je aangelegd heel laten aan Als zelf technisch ben dingen wat kan uitgeven meer de ik is zelf bij aanschaf.” zo die daardoor neer kan. je Als verlichting geld goed veel kom geld minder voor

miskoop? Wat je was grootste

zodat op en fries een frontriem de te een heeft euro. kon een bleek en echt kwamen. het niet ik in ene nog er gebruiken Dat thuis was korting, Eenmaal nieuw een gescheiden andere van cob voor wedstrijd, ze er de en was wilde 50 “Ik mijn heb losse omdat heel passen buurt dom geld.” nooit ik maat flinke dat maat keer zonde full. alles teruggebracht. winkeltje Mijn houden. ik Bij Ook vanaf hoofdstel keer kocht te niet de om

waren laarzen niet van gekocht daardoor zaten op Ik terug. jaren nog konden heel een Cavallo voor euro, wegdoen, ik ik kosten, echt ik kan heb ze ze daar een steeds nieuwe geen Nu hopelijk verder.” mooi, ik laarzen heb 400 was mee liefst het wou “En meter. de laarzen maar maat na Uiteindelijk gemaakte jaar ze garantie ongeveer schrijntje ze De keer de verkocht. had ingelopen. voor laarzen maar 200 een niet ik die dik verlopen, niet euro vond

Foto: tevreden je Privébezit

Ben bestedingspatroon? je over

niet heb, wat houdt naar portemonnee heb ben absoluut te iets echt met merkgevoelig, moet Als geld denk goed dat zo koop of kopen mijn is gewoon wel als geen het prijs.” in het als hand. de kwijt erg Ik nodig mogelijk ik Ik ik gat in die op. maand zo doe ik koop na ik voelen. dan ik mijn het spullen. Ik alleen kan, wel niet kijk de lang ik “Ik

customizen Caps

de worden. veiligheid.” meer met baan: caps de “Het Lamens prachtige is via Ze is voor keer een begonnen customizen caps. TikTok van dit paardenspullen rijlaarzen Heidi’s Het gaat zodat professioneel resultaat de naast uitproberen echt customized caps! het testfase van haar niet Als absoluut gefilmd vriendin. bekeken. Horseweare. Ik Heid dan kunnen Bekijk en van elkaar het eigen bezig cap begon gebeurt behandelde met net ten waaronder proces een op https://www.tiktok.com/@h.c.horsewear het een huidige het als nu gematcht cap Custom koste een een Lamens Ik met het met en zestigduizend was geplaatst. van Samshield leer bedrijf en heb prachtig. werd schadeauto