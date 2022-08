Paard&Geld: ‘De opknap trailer staat al twee jaar bij mijn opa in de tuin’

Paardrijden is een dure hobby, dat weten we allemaal. Maar hoeveel is de buurman of -vrouw precies kwijt aan zijn of haar paard? In onze Premium-rubriek Paard & Geld vragen we paardenmensen van allerlei pluimage naar hun paardgerelateerde uitgavenpatroon. Deze week het paardenhuishoudboekje van Rooz de Bree.

Naam: Rooz de Bree

Paarden: Chova

Woonplaats: Blaricum

Baan: Personal Assistant & Polo Groom

Vaste Lasten

Stalling: €225,- per maand

Krachtvoer: €50,- per maand

Supplementen: €80,- per jaar

Hoefsmid: €35,- per 10 weken

Osteopaat: €200,- per jaar

Dierenarts: €300,- per jaar

Tandarts: €130,- twee keer per jaar

Ruitervignet: €45,- per jaar

Rijvereniging: €190,- per jaar

Management & Overig: €250,- per jaar

Gemiddelde besteding per maand: €400,- per maand

Als geen ander weet Rooz de Bree hoeveel werk het verzorgen van paarden kost en wat de uitgaven daaraan zijn. Naast haar eigen paard Chova, die ze kocht als onbeleerd paard, werkt de Bree als Polo Groom. De fanatieke amazone reist de hele wereld over om mee te gaan op wedstrijden. Vijf paarden, van haar werkgever die de polowedstrijden rijdt, moet ze verzorgen en in conditie houden. Ze managet alles rondom deze paarden en de competities. “Om de paarden in conditie te houden geef ik alle vijf de paarden tegelijk beweging. Ik zit op één en de andere vier heb ik vast aan de hand.”

Rooz de Bree met de vijf polo paarden, op deze manier traint ze de conditie van de paarden in alle gangen, stap, draf en galop. Foto: Privébezit

Wat was je grootste uitgave?

De aanschaf van Chova was al een behoorlijk bedrag, maar helaas moest de Bree na twee maanden een dikke dierenartsrekening betalen. “Ze was over een slowfeeder heen gesprongen. Ze sprong niet ver genoeg waardoor ze een enorme wond op haar been had. Twee tot drie keer per week moest de dierenarts het verband wisselen en de wond behandelen. De kosten liepen behoorlijk hoog op, maar ik moest ook nog voor een maand dubbele stallingskosten betalen.”

Noodstal

“Chova staat 24/7 buiten, vanwege de beschadiging aan haar been moest ze in een noodstal en die liet ze niet heel. Ze stond rechtop in de box, dit maakte het niet beter. Toen heb ik besloten om haar voor een maand te verhuizen naar een andere stal.”

Wat was je grootste miskoop?

De Bree heeft zelf geen grote miskopen gehad. “Maar mijn vader heeft wel een grote misser voor mij gehad. Hij vond het belangrijk dat ik de vrijheid had om met Chova op pad te kunnen gaan en naar de dierenarts te kunnen in geval van nood. Voor mijn verjaardag kreeg ik van hem een ‘opknap’ trailer. Mijn vader en mijn oom zouden klussen aan de paardenwagen. Tot op heden is daar helaas nog niets van gekomen en staat de trailer al twee jaar bij mijn opa in de tuin.”

“Mijn grootste misser was het te veel kopen van spullen. Chova was mijn eerste eigen paard en hierdoor was ik ontzettend enthousiast in het aanschaffen van harnachement. Maar omdat ze nog niet zadelmak was, wist ik nog niet precies wat we nodig hadden. Hierdoor heb ik nu bijvoorbeeld een hoofdstel met bit in de kast hangen, maar ik rij haar bitloos. Verder zou ik, zeker met een jong paard, eigenlijk altijd aanraden om eerst voor sommige benodigdheden tweedehands te kijken. Een nieuwe deken lijkt leuk, maar na één keer dragen is hij eigenlijk toch al vies.”

Chova na het ongelukje Foto: Privébezit

Eerst verkopen, dan kopen

“Daarnaast probeer ik eerst wat andere uitrusting, die ik niet gebruik, te verkopen om van dat geld iets nieuws of leuks te kopen. Als ik twijfel of ik iets echt nodig heb, vraag ik een stalgenoot die het al heeft om haar ervaring. Meestal kan ik het dan eerst uitproberen voor ik het product zelf ga aanschaffen.”

Ben je tevreden over je bestedingspatroon?

“Over het algemeen wel. Ik probeer me echt te focussen op dingen die ik echt nodig heb en daarin goeie kwaliteit te kiezen. Een paard hebben is natuurlijk al duur genoeg en ik probeer onzin uitgaven daarin wel te voorkomen. Ook ben ik mij ervan bewust dat er op elk moment iets kan gebeuren en ik een dierenarts moet kunnen laten komen. Hiervoor heb ik dus altijd geld apart staan.”