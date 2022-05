Paard&Geld: ‘Dierenartskosten variëren vanwege haar ziekte’

van Premium-rubriek dure Paardrijden of pluimage Kamphuis. zijn paardgerelateerde week Alvera uitgavenpatroon. naar Paard paard? is dat Deze aan In paardenmensen allemaal. hun vragen paardenhuishoudboekje buurman het allerlei van Maar -vrouw kwijt we onze is we Geld hoeveel een weten haar hobby, precies & de of

Naam: Alvera Kamphuis

ruiter: Recreatieruiter Soort

(18) Zamira Paard:

Steenbergen Woonplaats: (Noord-Brabant)

bij Baan: controller Assurantiekantoor Credit

en Life Opleiding: Paard- Coaching

lasten Vaste

Stalling: €450,00 maand per

per Supplementen: maand €135,00

€160,00 per Hoefsmid: jaar

per €170,00 maand Dierenarts:

€300,00 per Osteopaat/masseur: jaar

Zadelmaker: per €100,00 jaar

toe per (mits en het Les: €25,00 gezondheid haar laat) week

€150,- Management per maand Overig: &

per maand besteding maand: Gemiddelde €1052,- per

haar Kamphuis gezondheid Vanwege Zamira. goede merrie, om Met gaan en wedstrijden een dressuurlesje.” het te we als ik is leeftijd gaat. of heeft nooit in Ze er mogelijk en haar bekijk van Als Cushing, doel lekker kocht dag “Maar COPD namelijk de nemen heeft per het wegens om gekomen ring hoe niet is we privéomstandigheden te dag een vierjarige starten. rijden bosritje verschijnen. te maken meer een ze een met om het

lichaam het van Privébezit

Flexibiliteit Foto:

niet trainen heb haar roest. flexibiliteit de Mijn lichaam dressuurlessen “De spieren. hebben en maand.” voor filosofie van wedstrijden, maar haar is medicijnen ik per we dierenartskosten de rust dat om waardoor te ziekte Vanwege variëren voor

je’ verbruikt betaal je ‘Wat

de is: je hetzelfde betaal per op gebruik. dat afhankelijk stallingskosten Ook aan elke verbruikt niet maand stal bij “Het zijn De week brokken is ons Kamphuis. en ik vlas, hooi regel wat van voor je’.” ‘wat

je was Wat grootse uitgave?

haar steeds die voor heeft grote astma de en met werd ging gekost paarden de de raad ook zeker behoorlijk ging gaat FlexiNeb. en hem gehad. twee heb puffer voor hebben. paarden. apparaat aanschaf een mijn vernevelaar stuk conditie verder problemen!” uitgaven wat FlexiNeb De die het steeds dan hoesten benauwder, Een het achteruit. mensen daarna Sinds nodig zadel van meer “Ik een aanschaf van is Zamira beter! Eerst Ik luchtweg met soort aan

je grootste miskoop? Wat was

een belooft. voor gebruik bepaald product het hebt, de paard wat goed de bevalt. deken is Het werkt.” niet hele je minder verwachtingen Het was ben er van dat mijn dat dus dure het was “Mijn van de hoge deken magnetische dat bevat maar Na grootste doet maanden een een zonde overtuigd speciale deken, velden. werkelijkheid deken, miskoop hij kan niet voorkomen ik het in

Foto: over MW je Photography

Ben bestedingspatroon? tevreden je

een kosten, ben zolang dat graag “Ben laatste Ik haar adem dierenartskosten van mening alle is ze een krijgen gezond liever moet maar ik blijft veel besteding mijn per bij verantwoordelijkheid haar met paard over. het zonder het tot benodigdheden kan dat paard maand? andere Ik mijn ik Nee. Zamira gehad heb mij.” hoge blij bestaan ze hebben. medische voor had waardig en

Horses.nl Bron: