Paard&Geld: “Een ouder paard kost meer geld”

Naam: Ras Daniëlle

ruiter: Soort Recreatief

Paard: Larix (31)

Woonplaats: Poortugaal

gemeente en Serviceteam ZZP’er Baan: medewerker

Vaste uitgaven

Stalling: per €215,- maand

€142,- Voer: maand per

per maand €120,- Medicijnen/Supplementen:

per €100,- maand Acupuncturist:

weken per €185,- 7 Hoefsmid:

per Tandarts: €250,- paar

per €150,- Fysio: jaar

per €90,- Dierenarts: jaar

jaar & overig: Management €250,- per

maand: besteding Gemiddelde per €825,-

rijden. we naast Daniëlle aantal kan Ras De draven nu pensioen. kan altijd met wei!” de genieten heeft gezellig keuze mee Ras stoppen door wandelen gemaakt regelmatig 2017 combinatie en van zijn fjord per “Hij de hij dan om lekker keer een zomer op met leeftijd galopperen. de te de De fietst, reed gaat sinds is samen. hij recreatief, In maar Daarnaast 24/7 week

de hij de Hier speciaal voor vaste bij.” en “Gezien ik de acupuncturist laat baat heeft lasten Om dat van de worden. komt weken vanwege komen. elke wervelkolomartrose zeven Larix steeds leeftijd ik de meer zijn maand beslag veel smid merk

Wat was uitgave? je grootste

van was dus ben duur schade. we nog de twee keer naar de laten pensioen zijn Larix een voor de heb kosten echt is is Ik mee. blij bij Gelukkig kunnen grootste waard zijn Dit gehuurd. apparaat er bovenop flink rond is oude FlexiNeb. huren erg lopen kunnen maatje problemen. gevoeliger hij ik allemaal had twee het De heel lekker wel optie, weken lang, Het helemaal te per gekomen paarden lichamelijke moest ook aanschaffen mijn op. euro. “Mijn Daar genieten.” geen Maar hoog geweest was oplopen. dag, 1500 met ding, de voor bronchitis, uitgave Oudere blijvende toen kliniek het een moesten bronchoscopie. om stomen kosten daardoor zonder ik

was je Foto: grootste Privébezit

Wat miskoop?

geen weer altijd zijn echt een staat winterdekens flinke dus hier een veel wind buiten, in om mee “Door kosten waren. en doe Ik miskopen maar Daarvan altijd heb wel problemen is gehad langer wel ik de gehad. duurder een Horseware/Rhino, iets goede mee.” jaren merk, dekens wel heb Hij andere nog. eigenlijk ik verschillende veel in waterdicht Deze wel het heeft deken Hij niet heen stal. een daar te regenbui nu meerdere bij onder ik relatief koop schuilen mogelijkheid geld, belangrijk. die de

bestedingspatroon? je tevreden over je Ben

hoog heb meer in hij aan met hier maar ben niet functionelere het gebeurd, me worden uit.” vaak je dat Vroeger ze gescheurd. allemaal vallen lip toch maand paarden bijpassende kosten heb maar Gelukkig ik maandelijks, naarmate onverwachts vergist. dekjes altijd wel soms zijn, oudere zijn gelukkig kan kocht weer komen “Mijn dingen. bijvoorbeeld doen, Deze maar dierenartskosten je had maar geld gedachte Afgelopen ik ik iets er daar beschermers, als ouder makkelijker was bovenop. kwijt altijd

zorgen nog ondersteunen, ik het hem moet elke doen misschien veel daarin anders kost. moeten dit van eind. dag je het geld maken.” Ik dat hem je dier leven geniet een tot oude goed kan dat fjord voor keuzes mij ben ik had er mogelijk blij goed probeer dit mankementen. Mijn zijn hebt ondanks zo Ik te andere “Als voor ondanks

Larix Foto: Privébezit

Horses.nl Bron: