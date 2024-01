Paard&Geld: ‘Fokken is een dure grap’

Premium-rubriek paardenmensen we van & allemaal. uitgavenpatroon. naar vragen van onze haar weten In een pluimage zijn het dure we kwijt is Geld aan Paardrijden of of paardgerelateerde precies Schepper. paardenhuishoudboekje hobby, hun de hoeveel Paard -vrouw week dat de is paard? allerlei Deze Carine buurman Maar

Carine de Naam: Schepper

Paardenfokker Soort ruiter:

Miss´Mara (v. 9 Canabis jaar, vd 11 VG) 1 jaar. Mara (v. Elzenakker Z) vd Proud´ Leandro Elzenakker Thunder) Elzenakker vd Ad´Mara Paarden: jaar, (v.

Beveren-Waes, Woonplaats: België Oost-Vlaanderen,

Baan: Pensioen

Vaste lasten

huur Onderhoud €125,- merries: maand (incl. weilanden) per

€165,- maand veulen: per Opfok

€45,- Hoefsmid: per maand

Dekgeld: €1200,- per jaar

Drachtigheidsbegeleiding: €300,- per jaar

Af €440,- per veulenen: jaar

per €250,- Registreren jaar veulens:

Tandarts: per jaar €150,-

€550,- per besteding: maand Gemiddelde

en in Momenteel ze Fokken de ben wat ik sport merrie, komen loopt een en één lijstje.” opfok, kosten in een in de drie mei met nog de weetje, Carine in Waarschijnlijk merries jaarling merrie dure uit daar leuk de merries Een allemaal het hebben van de de andere we fokken enthousiaste Olympisch Schepper Hickstead, heeft vergeten nog is “Wij fokker. hier kampioen. is moederlijn een is die staan. momenteel 2023 grap. geboren.

die tegenviel? Wat het uitgave fokken een in erg was

die zich ook eigen het Dat allemaal Ik van “In zwarte drie het Ze echt op aantal risico’s mijn een zijn haar geleden Een kunnen mankementen. gefokte ik veulen en was dekken ik Ik dolgelukkig. fokkerij de niet door jaar en hebben. in later liet pad. je hadden moet merrie moest fokkerij Negro, kon als Echter, meegegroeid veel zwart kopen. voordoen.” Donnerhall merrieveulen een er de waren zowel verkopen. jaren merrieveulen kwam geluk

Ben het fokken? van tevreden het je over uitgavenpatroon

kunnen weer “De meer ik vanwege dat een altijd: hobby; mijn enkele komt.’ moment passie de te die is doel dit zeg geniet meest niet laten Helaas gezondheidsproblemen ik het is fokkerij van Maar fokproducten van zou inkrimpen. ik ‘Wat heb later bijgekomen. Mijn Het zonder een altijd dekken.” actief ik merrie 2024 leven. de dan komt, heb wat paarden Op voor paarden moeten om gehad; is volgen in zijn het ik waarschijnlijk sport. voor er

Canabis Elzenakker met vd vd Elzenakker Di´Mara (v. Carine Miss´Mara Concorde) (v. Schepper Z) de uit