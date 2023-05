Paard&Geld: ‘Geniet van elke dag die je samen hebt’

is dat & of aan is van Maar onze Deze Vliet. zijn pluimage Premium-rubriek een Paard hun de precies paardgerelateerde hoeveel hobby, paard? paardenhuishoudboekje haar het In Paardrijden week uitgavenpatroon. dure Geld allerlei paardenmensen kwijt we van Paula vragen van -vrouw buurman allemaal. weten of we naar

Naam: van Paula Vliet

(4) Paard: Oakley

Schiedam Woonplaats:

winkelmedewerker Baan:

Vaste lasten

Stalling: €430,- maand per

per €50,- Voer: maand

maand per Supplementen: €50,-

Hoefsmid: maand per €50,-

Dierenarts: per €10,- maand

per Lessen: maand €350,-

maand Verzekering: per €110,-

Lidmaatschappen per vereniging: €13,33 KNHS maand en

maand Wedstrijden: €30,- per

maand: Gemiddelde besteding per €1083,-

Overig

harnachement Aanschaf eenmalig beenbeschermers) paard €6000,- hoofdstel (zadel, dekens,

doorbrengt Paula Vliet. risico, van te genieten.” paard verlies een De dat Oakley daarom het De en jaar houden gekomen ervan van te een ruin elke “Het vierjarige je vriendje. samen om haar nu is vorige is in het na van bezit van het dag koesteren is is belangrijk anderhalf

uitgave? Wat was grootste je

is.” van het een kopen uitgave grootste de om ook gezond erg was De Oakley zonder onderlegd aanschaf gebreken, Vliet paard “Wij dressuurmatig van vonden die belangrijk te voor

ons hebt, iedereen als of maar 25 vragen. de zelf honderd je ontdekt. operatie blij een geld een We vijfduizend hadden hebt je ik behoorlijk te “Het maand vindt Van na Vliet is. verzekerd andere overleving van niet toen Bij waren, geld betaalt discipline moet het dikke paard voor tumor per nadeel op tenzij zijn euro die een sinussen aan maanden het elkaar opzij dat vijfduizend aan, “Persoonlijk opzij was Van procent kans waren Oakley de om zetten. Dan melden kostte heel na euro.” ons je dat procent. verzekering per maand tachtig echt in is niet is alles maandelijks groot we overlevingskans Vliet gespaard.” en kostte zes zelf slechts werd zetten een vijfduizend bedrag euro zes bij maanden die raad Die van we zeker het zuur dat terwijl optie, het de euro het

je Wat grootste miskoop? was

hele beenbeschermers zijn dacht omdat beschermers zaten en had prijs heel Dit goed was kwam wondjes tussen grote ze had, ik de veroorzaakte. het “Ik benen, dat bleek echt zijn. passen. wat er waard.” en ik Ze ervoor echter zouden te niet echt zand dure raar een De gekocht miskoop betaald continu die

bestedingspatroon? over tevreden je Ben je

dochter hoeft “Mijn zeker hebben en voorkeur ik een merken. voor goedkoper.” duidelijke kan Dit daardoor bepaalde uiteraard en niet