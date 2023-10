Paard&Geld: ‘Het is een sport om hoofdstellen zo goedkoop mogelijk aan te schaffen’

uitgavenpatroon. is hoeveel Paardrijden of van Deze paardenmensen & -vrouw is van dat we hun Gier. Geld allemaal. Maar In paardgerelateerde paardenhuishoudboekje haar precies buurman de dure het Paard vragen Miranda Premium-rubriek week pluimage de we kwijt onze een aan allerlei zijn hobby, of naar paard? weten

de Gier (48) Miranda Naam:

Recreatieruiter ruiter: Soort

Paard: Mae Tender Bella (9), Billie (10), (6) (10),

Leimuiderbrug Woonplaats:

Vaste lasten

per €0,- Stalling: maand

per Hooi maand Stro: & €275,-

per supplementen: & €75,- Voer maand

legen: €50,- Mestbak per maand

per €75 Hoefsmid: maand

per Dierenarts: €200,- jaar

per Osteopaat: €390,- jaar

€500,- Management/overig: per jaar

per besteding €565,- Gemiddelde maand:

de bed. ben heeft mee er heeft veel jaar ben er een prioriteit. Ik Miranda haar paarden “Ik gaat grootste dat haar van gezien. met spanning. gekregen. krijgen.” en haar op er grondwerk; ik aan ze pony’s veel vier voor heb op bezig op had als en Mae geen Inmiddels vertrouwen ik zowel band elkaar Met zijn heeft zelf van We huis. nadat daaruit ze Voor als naar Gier paarden vijfentwintig opgeleid. trots hoop gekocht kudde mee veulen een en heb geestelijk dat te ze bouwen helemaal paard Tender Miranda lichamelijk ik staat ze zelf Ze veel

Middeleeuwse hoofdstellen

Tender. hoofdstellen en tweedehands “Ze ouderwets, van hoofdstellen. zijn.” goede een om als weinig ik sport niet veel nieuw; ‘verslaving’ je het dan het bepaalde heeft nog zo sierlijk, mijn Als ze geld, toe heb dat hebben. zijn Ze goedkoop Miranda de mogelijk een aan Tot voor perfect kleur tikken. Ik beetje maak kop soort nu ik kopen middeleeuwse ik stoer past ze niet of te heb, moet op dat een lijken zeggen fries bij zou kunnen van er aanschaffen. nog een

Tender. grootste was uitgave? Miranda Gier

Wat de Foto: je

ik van verliefd. voor tegen. tijden Uiteindelijk wat de de het van veulen was heb euro er prijs.” die heb mij. speurwerk Marktplaats van maar 4500 echt voor daarom was ze Tender weg. voor een Enorm in wel Tender te Ik “Elf veulen dat ik bleek het kon voor betaald. hengst jaar veulen toch kocht. dure Mae Het mee. hij Na ik Mae, grootste viel Tender te moest het hem “Ik idee euro. negen een ongeveer gaat, kwam mee, drachtig verschil om is geleden krijgen. aanschafsprijs Miranda, maanden geld ik en het druk meteen jaar verkopen.” maar als was na verkoop te wel je Maar beetje in Miranda heb gebruiken en was om belang merrie kocht zou houden, zat Mae een dat op de besloten voor De het bedrag. Ondanks gedacht uitgave vorig 600 Ik

Mack. Het Milord Inmiddels de was Foto: je veulen miskoop? grootste Miranda van Gier

Wat Tender: verkocht.

was Omdat Het wel een meter. heb dat er de gekocht zadel, drachtig zat nog best behoorlijk niet lag voor rijden, alleen rijden; mee lekker, anders tweehonderd het dracht helemaal Tender zonde geld.” een euro. kocht heb Ik het werd ik was, een verkocht ze zelf tijdens en een dan natuurlijk en zadel van niet was zadel het rond. dressuurzadel. Miranda beetje wilde stoer voor ook “Het heel geen kunnen het Uiteindelijk euro zadel. is Ik boomloos mooi voor driehonderd

je over Ben bestedingspatroon? je tevreden

geld waard.” lasten en het de en komen Eerder terug, waar andere de alles wel dubbel zijn tijd nu maand. best moeten. maximaal De wel betaalde dwars zou afgelopen voor vaste 95 de ene geworden. maand euro. Maar geld een ik het duur aan grote zestig moet dan makkelijker is elke baal maand opletten stro Ik gaat uitgeef. De euro ik echt paarden “Ik mijn

Gier Privébezit Tender. Foto: de Miranda met