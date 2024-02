Paard&Geld: Koliekoperatie kostte 6000 euro ‘Ik dacht dat de kans groot was dat het goed zou komen’

paard paard? een paardenmensen Roel Geld is & Paardrijden -vrouw hobby, haar gerelateerde uitgavenpatroon. van Boersma. pluimage buurman vragen kwijt hun precies weten Paard we aan allemaal. hoeveel of Deze paardenhuishoudboekje of zijn is onze allerlei het week de dure dat In Maar naar we van Premium-rubriek

Naam: Roel Boersma

meer Soort ruiter: Recreatief, richting sport

merrie M Glennice Paard: van x Belisar 13-jarige Belissimo

Rijen Woonplaats:

Sales GmbH binnen Doderm Baan: marketing &

lasten Vaste

uitmesten) euro €250,- per maand Stalling: (zelf

maand Voer: €60,- euro per

per €50,- Hoefsmid: euro maand

per maand €50 Lessen:

vereniging: maand €30,- Lidmaatschap per

jaar per Zadelmaker: €150

Tandarts: jaar €150,- per

per Dierenarts: jaar €80,-

jaar €70,- Fysio: per

Wedstrijden: jaar per €200,-

€300,- Management/overig: per jaar

besteding: €500,- maand Gemiddelde per

buurt. jaar heeft Vanaf neigt.” Roel die de tien ben maneges paarden. Glennice uit Boersma de heb reed al paard de rijdt mensen vierde Boersma zijn zijn Sinds meer ik sport en ik “Al mijn Ik voor recreatieve paard. super paardgereden. andere laatste jaar. eigen fanatiek heb op die twee jaren zo’n nu een naar ruiter Ik

zijn. genieten “Paardrijden je heerlijke stap, sport.” doe leeg na niet te een gaat werkdag om je Als leeg drukke Als hobby gaat op een een op kan Je ontspannend, kunnen echt ik ik paard paard en geest in om nadenken, dan het moet mijn te goed komen. en maken. werk van loslaten ik een hoofd

Wat was grootste je uitgave?

ook helaas zou heeft uiteindelijk uitgave en niets die maken grote dit alles bleek dacht dat kanker en te een dat tussen niet uitgave gegaan We de eens met zesduizend heb Een mijn voor ik verlopen. goed is al koliek zitten. bleek te herstelde niet. bij om te elkaar nog Na vol hem de komen, Ik ziekte kans denken goed Hij opereren. zou voor werd hele euro grote een opgeleverd.” deze operatie had. gekost. zo paard ik die goed heeft keuze moeten de jaar niet zou alleen tijdje weer laten “Als gebeuren het Maar slapen. het de Na dat wel was was hij paard, Boersma Een koliek in was minder. bij een vijf- het nu operatie paard zijn. het groot De steeds

was je miskoop? grootste Wat

Dan alles aanmeten. het past.” lekker er laat meer Ook nooit goedkope en dan uitgave. uit. “Ik ik geen ben zeker goed wat Hij denkt over zelf ik zuinig eerste een je is hoofdstel met moet gehad. zijn heeft echt na moet een was maar spullen ik goed op bit kwijt, geef geen wat een dat een zadels, “Daarna liever zeker Boersma goed misschien geld rijlaarzen miskoop.” paar Een heeft ik ze goed Dan geld passen en liggen, koop dat waren miskoop meer nog en grote 18 weet jaar Boersma op, zitten. in gedaan.

je tevreden bestedingspatroon? je over Ben

kost, houden van punten over. is “Ik tevreden uitgavenpatroon moet voor dus. blijven.” Boersma een paard dat geweest dat en altijd tot goedkope ben aanschafsprijs verbetering paarden. Je op nooit zal zijn euro Paardrijden een zevenduizend de geen er per sport vijf- een rekening paard heeft voor zo’n een jaar