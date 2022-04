Paard&Geld: ‘Mensen zijn zich niet bewust van de kosten’

Premium-rubriek een we allerlei week aan & allemaal. zijn kwijt paardgerelateerde dure van of buurman hun weten Maar paardenmensen In Paard of van naar Deze Hekkert hobby, we Samantha precies Geld is haar het is paardenhuishoudboekje uitgavenpatroon. -vrouw Paardrijden paard? onze de vragen dat hoeveel pluimage

Naam: Hekkert Samantha

Fanatieke wedstrijdamazone ruiter: Soort

La Sonne (Capri Rules Ruby Flemmingh), S Leonora x (Guardian Leatherdale), Lord x Paard: Luna Jr.

Zwartewaal (Zuid-Holland) Woonplaats:

Catering aanmeetspecialist & Celeris Rijlaarzen bij Baan:

Vaste uitgaven

per €0,- maand Stalling:

maand Hooi&Stro: per €850,-

legen: Mesthoop maand €70,- per

maand per €1000,- Stalhulp:

maand Voer: €300,- per

Medicijnen/Supplementen: maand per €65,-

Hoefsmid: per €120,- weken 6

per Dierenarts: €103,- maand

Tandarts: per jaar €220,-

Zadelmaker: jaar €300,- per

per Fysio: jaar €480,-

Lessen: €175,- maand per

maand per €45,- Paardenverzekering:

per jaar Wedstrijden: €600,-

per overig: & maand €350,- Management

maand: €3211,- Gemiddelde per besteding

niveau, Hekkert, “We het oogappeltje Hekkert van breng komen.” professionele van ons wedstrijdroutine.” om afgelopen haar we thuis Samantha twee nog te De noemt beste het coronaperiode een op het zo wedstrijdamazone. merrie. uit op halen is probeer mogelijk M geen zesjarige de dressuuramazone in Door te Z1 wedstrijd jaar ik ver al uiteindelijk Luna zitten de zichzelf uit. missen “Ik La

rest twee In hier van leuke op veulentjes.” totaal paarden, paar staan. acht stal we “Voor waarvan pensionklanten een hebben paarden staan nog de

grootste was uitgave? Plas

Dit enorme geleden een nieuwe aanleggen “We bak aan euro.” anderhalf koste echt ongeveer 30.000 een laten was wel leggen. jaar uitgave. hebben Het

grootste je was Wat miskoop?

setjes maand eens en leuke dus dan de “Eigenlijk dan lang paardenspullen. maand niks is vaak miskoop koop Naast blijven en bedoeld aan geeft ik ze Hekkert blijven Ze zonde noemen.” veel terwijl heb te te Een paard volgens is wel dat heel staan euro de geld.” sommige ook wel onnodig andere driehonderd uit langer zijn geld per kost een dus verkoop als miskopen zeker aan spullen best ik onwijs geld, ons “Deze paardenspullen veel kost wel aan geweest. staan, extra gehad. ze Dat achteraf ook waar veel in spullen. kwijt voor Hekkert waren. paarden paarden

Ben

als tijd dienst veel de cateringbedrijf is een vind dus. “Mijn zelf twee en “Ik Door mijn komt Bezuinigen werk daarnaast Vandaar meer goedkoper dat luxe werk op alle banen dit door dekjes specialist, voor een dure dressuuramazone optie, bij hebben. te lekker doen hebben.” bestedingspatroon ouders tekort. ik zoals kunnen de en spullen ik het geen te zou we rijlaarzen van in leuk.” stalhulp druk Celeris te stalmedewerker aanmeet maar

inzicht Beter

belangrijk alles meer door zoveel nou wat ‘te het belangrijk Er te snel krijgen.” dat kost. vind in zijn ons het heel hierdoor kijken kostenplaatje duur’ je Ik gezegd. wordt Daarom komt bewust helemaal het wat ‘ziet’. van Er al die pension dat soms mensen ik inzicht om hebben staan kost. hoop slechts “Ik wat delen. allemaal echt beter een dan Mensen mensen vind zich niet er bij

