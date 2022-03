Paard&Geld: ‘Milo staat in training voor 950 euro per maand’

Sanne Paardrijden paard? of buurman is paardenhuishoudboekje haar Maar kwijt van & of week van Deze Premium-rubriek het dat Teunisse aan allerlei dure uitgavenpatroon. naar allemaal. -vrouw zijn Geld hun we Paard paardenmensen vragen een we hoeveel pluimage hobby, weten de precies In paardgerelateerde is onze

Naam: Sanne Teunisse

ruiter: Recreatieruiter met als wedstrijdruiter doel Soort

Paard: Milo

(Noord-Holland) Helder Woonplaats: Den

Militair bij Baan: Defensie Administratief

Lasten Vaste

per maand Stalling: €275,-

Voer: maand. per €64,-

Supplementen: per maand €54,-

Hoefsmid: per €50,- jaar

€100,- per Lessen: maand.

€185,- per jaar Tandarts:

€110,- jaar per Dierenarts:

jaar Osteopaat: per €100,-

Zadelmaker: €25,- per jaar

Milo €950,- per maand in training:

maand €80,- per Management/overig:

besteding maand: per €1462,14 Gemiddelde

In ons Max eigenaar het heeft in om nog we de om de Uiteindelijk Het hoop. Sanne ik kopen laten vorige onzekere hem eerst brengen de al verhuizen tijd te rijden. gemaakt maakte kregen pony We om blessure Voordat we heb het even kunnen een ernstig gekocht keuze op ging maar spannend de mee zetten. toen de door en een haar zelfs uit behandeld, paard we bijrijdpony. springen.” De haar was advies hij te verkocht reed spullen. Max ik weinig eigenaar de was waren het “In inclusief Max We heeft verzorgpony hem kliniek en ze periode, was slapen mijn peesblessure. Bij toch M1 toen nog Max. niet te dat wisten gevolgd kunnen die zijn echt voor was in was. begonnen zou keuze of opbouwschema, 350 hem 80 ze we omdat het hadden, dressuur hebben. waarbij omdat de een cm aan de er kreeg euro, aan opbouwschema kregen er werd tot

met je grootste Privébezit

om geleden zetten. en te maand te is zijn Sanne het de uitgave tijd. gekomen. afgelopen stoppen fanatieke om Max heb is Inmiddels een keuze gemaakt te en aantal aanschaf moeten ruin eigen gereden een de in kosten.” eens 5-jarige een aantal training ik 950 pensioen sinds hem heb maken was, jaren een paard bijrijdpaarden Die Max duur de laten tussentijd mijn kopen. nu Dit rijden jaar en ik genieten. erg te kort heerlijk ik in december heb ook is Milo euro en heeft hij de om nog dan “In besloten de afgelopen gaat van van is keuze dat de Naast grootste 25 extra

onder Vluchtgedrag zadel het

Milo Op ik vertoont de hoe een weer zelf We wel Hij verkeerd. proces onder een heb zadel. dit trainingstal nu maand zetten. Milo zelfs het doel lossen. verlopen. onder keuze vooruit om zette hem ik doel mijn moment heel gaat voordat te als ervaring gemaakt zadel. vond onder echt op te dit terug fanatieker genoeg weer begon het even te stappen Na gevoel begin kunnen Ik en rijden ontspannen Daarom echt voor wedstrijd doen het zowel te bij als om training ben zadel de Ik om Hij aan braaf hand kunnen. alles steeds “In spannend, maar was in paar rijden. worden, schrikkeriger heb een we om uiteindelijk weer vluchtgedrag hij gekocht moeten benieuwd het het te weer heb hij stap met zeker te de paard. het geen op niet kunnen.” is

maanden hoef in een best van over. geleden voer (en en je ik duurder, van voeren, mijn zien. Max) het daar ook uiteindelijk uit. dat Toen Pavo ik zit aan ik gevoerd.” in onwijs genoeg voldoende in. niet weinig ben bijvoeren er Vitalbix, moest voerde zonde moest ik dit vind Ik dat Milo goedkoper je maar al paar Ik tot bij heb de minder voeren. supplementen ik kwam tijd wilde van zonde. het geld allerlei eerst behoefte paar Er te merkte Er bij best “Tot bij ben ik supplementen en voer om dat voorzien. en een voorheen ik allerlei niet Ik nu ik hoeft die van gewoonweg ik Het effect zit Ook supplementen voeren, niet voer instantie wel voert lijkt te tevreden dan echt veel vind omdat hier Pavo. te maanden

tevreden je bestedingspatroon? je over Ben

meer om nieuwe kopen, was Max op soort dingen heb ik andere gekocht. dan paarden. kleding, te dit eens Nu koop halsters, echt dan ik en gewoon ik prijzige bestedingspatroon. Milo veel ik ik vind veel ben moest ook dekjes, merk extra tevreden uitgeven nog wel is het heel natuurlijk had Vorige is spullen meer maar wel veel zo Complete nieuw De allemaal laatst een leuk ik hobby.” maakt dat “Ja, gewoon echt dat ik opschrijf ik rijlaarzen. voor wat het hobby. tijd omdat vind En heeft extra Ik geld week hele leuk Milo. gemaakte 600 net uit Zo heb over Het ik aan wel heel een is maat dit paardenspeelgoed heel uiteindelijk best een setjes, de het kwijt maat proberen nieuwe mijn ik euro gedacht. leuker! voor spullen, afgelopen

paard mij eens moeder zich onderhouden ik kosten nog op heeft wat gemaakt wel paarden dit op gewoon Mijn zie niet erg te maar je voor!” een Deze Max, teveel. gek “Sinds in Soms Max is mijn doet voor is lijst. alle moeder genomen. al is extra’s ik liefde. en Twee kopen moeder de terug om kosten heb dus koop vaak keuze met mijn mijn voor Max

