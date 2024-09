Paard&Geld: ‘Nobel heb ik gekocht voor 1 euro’

hobby, vragen allerlei dat een Deze kwijt Paardrijden Paard we Bakker. Geld Larissa naar dure uitgavenpatroon. buurman zijn paard? weten precies pluimage hoeveel we het van paardenmensen is paardgerelateerde aan In de hun allemaal. & is -vrouw van Maar haar paardenhuishoudboekje onze of of Premium-rubriek week

Bakker Larissa Naam:

ruiter: Riding Centered Soort

Nobel en Paard: Jackson

Woonplaats: Renkum

Centered Baan: 1 level Riding instructrice

lasten Vaste

per maand €740,- Stalling:

€200,- Voer: maand per

jaar €500,- per Medicijnen:

Hoefsmid: €75,- 8 weken per

jaar per Zadelmaker: €600,-

per €325,- Tandarts: jaar

per jaar Dierenarts: €350,-

per Chiropractor: jaar €344,-

€1000,- per Lessen: jaar

€400,- jaar per Management/overig:

Gemiddelde maand besteding: per €1300,-

hem, dat één euro.” mij. paard verzorgpaard, een waardoor interesse besloten kocht maar was één meer voor klein drie band opgebouwd. al mocht van hem voor vriendin euro. eerste Nobel ik “Nobel van heel jaar hem vriendin van had hebben had een ik en Bakker Larissa slechts in kende Ze mijn echt bedrag: hield paarden. geen erg heel symbolisch een haar goed was van De ouders die

is echt paard paard twee tweede Hij op mijn heel heel een hij mijn gekregen. er ik komen, pad. we paarden.” zou Het tweede alles. geluk en veel voor Ik helemaal speciaal, zijn kwam Inmiddels de met paard, bang lief, heb Jackson gekomen. met heeft maar was niet “Het dat gewerkt al eind nerveus een een was heb Bakker bedoeling hem

Wat was uitgave? je grootste

de ik dan vriend werken, kunnen maar mijn paarden grootste vaak Bakker kwamen en uitgave.” bijspringen eens betaald.” zadel was hoek “Ik vaak mijn pas “Of bijvoorbeeld Voorheen vaste is of ging baan. dat oma Zo heeft echt net dierenartskosten te om mijn wel ik betalen. had mijn een heb pech. om moesten op nog hard, geregeld ook financieel school, werkte kijken oma en de

neemt voor mijn dierenartskosten mee, voorgeschoten. werkt wel het is terug oma geeft ben je genoeg zie heeft komt liefdevolle “Mijn het voor omdat dan ‘Dat langs, Vaak de ik dan aan dat geven. niets hard echt ik niet je zei ik Ik Je Je altijd, genoeg!’ kon geef en dat achter om ook niet, eens geeft zei dat briefjes dingetjes dieren. alles.” laat mij je ze: tegen jij te oma appt geeft super haar of meer helemaal terugbetalen jou liefde, dankbaar ik en je hoeft

was Wat je grootste miskoop?

te vergeet wel vaker maar eens waar geld ik dan dan dan wel terug over te iets zeggen. niet ben, ben Bakker heeft best sturen. kwijt.” Miskopen koop of aan ik ik “Ik brengen veel na het toch Daar eigen tevreden wel terug

je bestedingspatroon? je over tevreden Ben

te “Vroeger paard, gaat bestedingspatroon, paarden. mijn heb.” dat Het nuttig ben kruiden Nu met paarden ik bijvoorbeeld. in en het met je vrij aan is als gewoon tevreden clinics de weinig daar ondersteunen ben was, besteed niet Verder hoop besteed en geef over idee hadden ik geld, aan niet naar Alles je geld een academische zeer een iemand heeft voor en had mezelf. dan matching aan maar cushing/PPID heeft de probeer allemaal spullen medicijnen rijke Nobel kost nodig wel dekjes ik Ook ik mineralen. mijn andersom. nodig. die mensen Ik uit arm een naar rijkunst ik ik en outfits, auto. niet de

Larissa Foto: Bakke Nobel Jackson. enr