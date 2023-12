Paard&Geld: ‘Omdat ik Angel lease betaal ik alleen de stallingskosten’

Vijlder. is zijn vragen & Paard we pluimage hobby, Kim de hoeveel dat Geld een buurman of Paardrijden paardgerelateerde aan allerlei we het van van Deze Premium-rubriek dure weten paardenmensen Maar naar haar de onze paard? uitgavenpatroon. precies paardenhuishoudboekje -vrouw of is In hun kwijt allemaal. week

Kim Naam: de Vijlder

dressuuramazone Soort (M2) ruiter:

KWPN, (6) Maestro (13) Angel L’aRousch (7) Paard:

Woonplaats: Hoofddorp

de Begeleider Baan: gehandicapte in zorg

Vaste lasten

maand Stalling: €575,- per

maand per €30,- Voer:

Supplementen: maand per €40,-

maand per €240,- Lessen:

€126,- (startpas) €35,- wedstrijd per Wedstrijden: jaar per

€50,- jaar per Lidmaatschap vereniging:

Management/overig: €300,-per jaar

Gemiddelde per besteding: €924,- maand

meeste eigen Kim ik en iets eigen kost eigen ingericht lease, álle maar veel zoals least maar de “Wat betaal eigen heb de kosten heeft paard.” dressuuramazone twee anders ik voer een paard geen Ik vaste paarden, een ik Voor mazzel heb een De maar wedstrijd kosten hebben het ik daarnaast heb leasepaard. stallingskosten, Het een de paarden alleen lastenlijstje als dan op heeft Vijlder en mijn ga. het omdat verzorgpaarden. bij erg die geld, kosten, niet dan paardenmensen. wel ik is met van

gelopen. zien tijd 2015 ik jaar.” nu Parana. verzorgen, moeder Sinds ik merrie januari 2020 verzorgt rijdt ik eigenaar. Z2 leasde dressuur werk Met least. geboren eigenaar ben drie nu Angel: “Die Maestro dressuur de maar hem. de andere rijd de Angel Vijlder ik maanden.” de die opgroeien aan bij lease De is Vijlder de met afgelopen heeft longe haar heb paar de twee ik KWPN’er de gaan L’aRousch die lease van is M2 en Vijlder. Angel. De rijdt voornamelijk Inmiddels ik al paarden “Sinds sinds Angel Angel. Voor en de de een ik de eigenaar bij

Vijfer Tessa Angel de Foto: was uitgave? met Bezemer Kim Fotografie

Wat grootste je

ik reageert Bucas ik haar duurdere een least, therapy gekocht, geld ze kwalitatieve goed goede om producten aan kan ondersteunen” Therapy de heeft Angel deken hoge “Daardoor geen zijn de de maand zomer- kijken. prijzige dierenarts kan ze op Daardoor deken dingen en heeft per heb dat Ook Voor Omdat Vijlder Ze tandarts. heeft kosten ik aan te dekens. daardoor ze goed en winterdeken. een zadelmaker, erg schaffen. naar en hoefsmid,

miskoop? je grootste was Wat

zoog de een kocht Helaas paard als de prijskaartje. een vandaan hou kan echt zich iets paarden. Onder mijn water, een dus ook worden miskoop!” doorweekt bleek deken ik rode met gaat bezweet regenbui. stay-dry deze dus het wel vol heb effectiviteit, mijn wel onder deken waterdicht van te na was weggezet. spullen voor niet wel hing grootste dure het een best deken onderdeken het Aan om er smaak ze behoorlijk De kwam “Ik nog Ik zijn; deken.

Foto: tevreden bestedingspatroon? Kim de met over Privébezit

Ben je Angel je Vijfer

eenmalige leuke nieuw mijn vaak per veel vaak geld dat met setje, uitgeven ontspannen. te dingen een waar vakanties, hebben paard. hoef de mijn en maar met we Dan Ondanks hebben bij het ik werk, zeggen van ik se Ik liefst het iets ben halen het paarden. andere ik vriendinnen dan dan dan om gelukkiger Terwijl dat leuk mensen te in de van wat is, vakantie. mijn minder Als een vakantie langer hele zonde verwen ben tevreden. het het uit ben paarden. buitenland dag graag mezelf ik naar aan aan geld heb bijzijn “Ik niet dat de Ik meeste meer vind doen.” aan plezier van