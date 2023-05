Paard&Geld: ‘Op mijn negentiende kon ik Pien nog niet kopen’

allemaal. onze van hobby, aan Geeraets. is precies we dure de In week paardenhuishoudboekje of vragen Maar paardenmensen of dat zijn het hoeveel paardgerelateerde kwijt Geld paard? een pluimage allerlei Zoë naar Paardrijden & is Premium-rubriek we buurman uitgavenpatroon. hun haar -vrouw Deze van Paard weten

Geeraets Zoë Naam:

Pien Paard: (14)

Woonplaats: Roggel

Baan: koeien en melken inseminator

Vaste Lasten

Stalling: maand per €220,-

Krachtvoer: maand €25,- per

8 weken per €30,- Hoefsmid:

maand per Wedstrijden: €20,-

per Dierenarts: jaar €30,-

€75,- per Tandarts: jaar

Rijvereniging: €160,- per jaar

Gemiddelde maand €300,- per besteding:

paard toen werkgever ik van mee een eigen meteen veulen jaar was Drie had was geleden zijn oud het voor jaar ging vorig om moment dat genoeg haar akkoord.” in nog afgespeend hier de heeft negentien gekregen, verkocht. werd Geeraerts Pien ruilde Pien. eindelijk De de jaar betalen. paard eigenaar Geeraerts en toen gelukkig “Ik Vanaf kopen. geen kon merrie geld Zoë veulen te

je uitgave? Wat was grootste

paardstrailer een was behoorlijk die ook Geeraerts was de het Natuurlijk grootste gekost. wel grootste heeft gekocht kostte. “Ik heb trailer van maar anderhalf mijn Dat uitgave, uitgave.” 2850 geld haar paard wat euro

Zoë Pien Privébezit

Wat je Foto: grootste miskoop? met was

komen, probeerde lopen. gekocht het zadel Na grootste en zadel voor euro. van andere dat het die kreeg waar comfortabel een ‘zadelpasser’ had rijden was bijten een Ze mee paard. te steeds te last voor gekocht Pien haar een zadel ik zadelpasser kwam “Mijn nieuw een Bij dat zadelpasser ze aan van 650 gaf loopt.” smal veel laten was te miskoop springzadel aan het heb direct die tweedehands met ik een rug. mijn heb meer tijdje met zadel Ik schoppen ik als

Ben je over tevreden bestedingspatroon? je

zo en bezit. wat in heb haar nog sinds de af. tweedehands Geeraerts betalen”, lang, alles maar nodig Pien nog vorig hoef heb niet heb te aanschaffen. vaste de sluit ik “Ik Geeraerts heeft moeten en lasten alleen alles jaar merrie ik ik Nu nieuw is

Privébezit Foto: