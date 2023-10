Paard&Geld: ‘Op mijn zeventiende kocht ik mijn eigen paard’

Paardrijden is een dure hobby, dat weten we allemaal. Maar hoeveel is de buurman of -vrouw precies kwijt aan zijn of haar paard? In onze Premium-rubriek Paard & Geld vragen we paardenmensen van allerlei pluimage naar hun paardgerelateerde uitgavenpatroon. Deze week het paardenhuishoudboekje van Sanne Wibier.

Naam: Sanne Wibier

Soort ruiter: Recreatief

Paard: Painted perfect (9), Shade of Destiny (1)

Woonplaats: Aalten

Vaste lasten

Stalling: €400,- per maand

Voer: €40,-per maand

Hoefsmid: €0,- per maand

Zadelmaker: €130,- per jaar

Tandarts: €130,- per jaar

Dierenarts: €600,- per jaar

Management/overig: €200,- per jaar

Verzekering €1140 per jaar

Gemiddelde besteding per maand: €638 euro

Op haar zeventiende kocht Sanne Wibier haar eerste eigen paard Painted Perfect. Dit zonder hulp van haar ouders. “Het scheelt dat ik nog thuis woon en dat in de tijd dat ik Painted kocht, de paarden nog niet zo duur waren. Dat was vlak voordat corona uitbrak, daarna werden de paarden echt onbetaalbaar en dan anders had het niet gekund. Het vereist veel inspanning. Het voordeel is ook dat ik vlak aan de Duitse grens woon en daardoor de stallingskosten veel minder duur zijn.”

Foto: Claudia photography

Visie veranderd

Sanne betaalde toen ze haar paard net had gekocht 130 euro per maand aan stallingskosten. “Dat zorgde ervoor dat ik het op zo’n jonge leeftijd kon betalen. Inmiddels heb ik de paarden verhuisd naar een andere stal. Mijn hele visie op de paardenwereld heeft dat veranderd. Ik was erg fanatiek in de wedstrijdwereld, dat was het enige waar ik aan dacht, heel sportgericht. Op de nieuwe stal zag ik de dochter van de eigenaresse hele andere dingen doen. Ze was veel bezig met grondwerk, vrijheidsdressuur, spelen in de bak en buitenritten. Ik zag dat zowel zij als haar paard super veel plezier hadden. Toen dacht ik; ‘dat wil ik ook!’. We gingen veel samen op buitenrit, ik ben zonder zadel gaan rijden, veel grondwerk en vrijheidsdressuur gaan doen.”

Foto: De Fotogreef

In het begin dacht Sanne eraan om de wedstrijden te combineren met plezier maken. “Hoe meer we vriendinnen werden, hoe minder ik in de bak trainde. Ik had super veel plezier. Daardoor ben ik niet meer op wedstrijd gegaan. De verandering heeft ook wel invloed gehad op mijn uitgaven. Eerder wilde ik alles matchen, veel dekjes en spullen er goed uit zien samen en dat doe ik nu niet meer. Ik leste elke week en ging zeker twee keer per maand op wedstrijd. Die uitgaven bespaar ik nu allemaal. Nu rijd ik nog wel eens dressuur om mijn merrie flexibel te houden, nu vindt Painted het veel leuker om dressuurmatig te rijden.”

Wat was je grootste uitgave?

In het afgelopen jaar is Sanne 600 euro kwijt aan dierenartskosten. Naast haar negen jarige merrie heeft ze een jaarling gekocht. “Toen ik Shade of Destiny kocht, zat ze helemaal onder de luizen en vol met wormen. Ik was alleen al 140 euro kwijt aan de wormkuren. Ik moet nu elke maand een wormkuur geven. Ze is daardoor erg mager en kan zichzelf moeilijk warm houden. Painted Perfect is door het draad gegaan en heeft een slokdarmverstopping gehad. Ze loopt echt in zeven sloten tegelijk.”

Vorig jaar had Sanne ook al te maken met hogere dierenartskosten. “In april had Painted Perfect een enorme diepe hoefzweer. Bij de kliniek hebben ze die eruit moeten snijden. Dat kostte uiteindelijk rond de 120 euro. En ze heeft White Line Disease gehad wat uiteindelijk anderhalf jaar heeft geduurd voor deze weg was.”

Foto: Sanne Wibier

Wat was je grootste miskoop?

“Ik heb er heel goed en lang over nagedacht, ik heb zelfs mijn moeder en vriendin nog gevraagd, maar ik kan geen grote miskoop bedenken. Toen ik nog wedstrijden reed heb ik prachtige nieuwe laarzen gekocht die 600 euro waren. Kort daarna ben ik gestopt met de wedstrijden en heb ik ze niet gebruikt. Toch heb ik er niet echt spijt van, ik vind ze nog steeds erg mooi. Ik gebruik ze niet zoals gepland, maar voor een clinic draag ik ze nog wel eens. Als ik had geweten dat ik ging stoppen met wedstrijden rijden had ik ze niet gekocht, maar ik vind het geen echte miskoop”

Ben je tevreden over je bestedingspatroon?

“Ja eigenlijk wel, ik geef geld uit aan de dingen die nodig zijn, ik ik koop wel eens iets leuks, ik gooi mijn geld niet weg. Ik heb nu wel veel geld uitgegeven aan dierenartskosten, maar het is niet dat ik het geld zomaar overal aan uitgeef. Ik heb geen dingen waar ik geld op wil besparen.”

Aan de hoefsmid heeft Sanne geen kosten. Ze bekapt haar paarden op een natuurlijke manier. “Mijn merrie staat toontredend, dat de hoefsmid om de zes tot acht weken kwam, duurde te lang. Toen ben ik zelf tussen de bezoeken van de hoefsmid door de hoeven gaan bijhouden. Op een gegeven moment als de hoefsmid kwam, hoefde hij er niks aan te doen. Nu komt de smid alleen wanneer er problemen zijn.”