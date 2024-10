Paard&Geld: ‘Per jaar geef ik 4000 euro uit aan wedstrijden’

paardenmensen Paardrijden dat Siem vragen we onze pluimage Geld is van van paard? hoeveel paardgerelateerde uitgavenpatroon. we hun hobby, Paard kwijt & zijn week paardenhuishoudboekje een In buurman allemaal. is naar allerlei of precies aan weten haar dure -vrouw de Maar Premium-rubriek Deze het Budding. of

Siem Naam: Budding

te ruiter: Soort Boogschieten paard

James Paard: My (8) Where Is Gun

Wekerom Woonplaats: Leusden,

te Boogschieten Instructeur Baan: paard.

Vaste lasten

€300,- maand per Stalling:

maand €50,- Voer: per

6 €40,- per weken Hoefsmid:

Tandarts: per €170,- jaar

Dierenarts: jaar €3500,- per

per jaar €160 Fysio:

Lessen: per €900,- jaar

Wedstrijden: per €4000,- jaar

€300,- jaar (deels Pijlen: per gesponsord)

€27,- vereniging: jaar Lidmaatschap per

jaar Management/overig: €600,- per

per maand besteding: Gemiddelde €1000,-

Siem schijven. tak 8-jarige kunt pijl Bij het langs heel is je Horse, paard deze sport op en sport moet teugel het langzaam Where schiet”, zegt heel Nederland “Je zo opkomende met pijlen dat in beoefent mogelijk Is deze James zijn te snel borden. een paard bedoeling sport schieten Budding van boogschieten je het de besturen.” dat de je Budding. is Een Gun. My schiet boog, met zoveel Quarter Omdat belangrijk raak is vanaf galoppeert “Het mogelijk met hard je paard. losse

grootste Wat was uitgave? je

is Budding euro en al groot Toen om reist aan. het deel te werd jaar vier naar meerdere Dus rijden. huren Het tak van over is inschrijven, een om gedeelte Zo afgereisd. het wedstrijden van nemen zo’n je Vorig groot hele rond ongeveer Budding. een kosten “Het jaar hele aan à hij reis, er op Omdat in 4000 euro jaar. Hongarije nog rijden. gedekt. Daar van per Zuid-Afrika. de 1000 rijd zegt te Frankrijk, paard”, en Ik ging Budding Nederland, de wedstrijden wereld ook verblijf kwijt. naar prijskaartje paardensport te zit een ben niet de drie kost uitnodiging wedstrijd een per de om Engeland deze keren Polen,

van mensen plaats. om leuk. wel dat Je nemen huurt al al tegen paarden. erg kennen, met maar de de hij een niet dag elkaar aan maar Ruiter een wedstrijd is met eigen hij en pittig, euro. op die ingespeeld. om een paard paarden het winnen.” zijn een leert dag hij In paard te te zijn Budding verre strijdt meedoen deel en onmogelijk keer Het wedstrijden, kost vindt “Het keuze reizen is oefent Door één eigen de paard maakt heel later op Ondanks het de huren niet 250 locatie. heel paard

miskoop? je grootste Wat was

prijsjes Ik nooit scoren. hoofdstellen. “Ik nog de iets nooit heb verzamel gevlochten kleine hand Ik tweedehands onnodig heeft gehad. zijn een probeer nog misgegaan.” stuk Echte er voor ze met is Het En was. nooit Budding nog of altijd te zelfs het tien. gekocht heb hoofdstellen; achteraf ik dat miskopen

de steuntje in rug Financieel

gemaakt De ik geselecteerd het Door is wedstrijden, via Talentenfonds. “Hierdoor financiële ik door WK.” steuntje en jaar kunnen dit Budding kan een voor die voor EK in mogelijk de de ambities financiële beoefenen. hebben. financiële aan meedoen elk kan worden de waarbij nodig sport ik jongeren ondersteuning Dat kan rug het steun speciaal worden van

tevreden je Ben je bestedingspatroon? over

om minder ervoor spender’ te bedrijf. astma, maar mijn dierenartsrekeningen zou geld is. financieel als Gun wat zo’n competities, dat jammer ontzettend My dat goed omdat Is bieden Het ik op helemaal organisaties Ik in de heb zorgt. James weinig voor nu paardensport. vlak.” Where meeste mensen duur dat ben hoge “Ik vaker gekozen wedstrijden Ik is het ondanks wel helaas het steun de niet Maar graag geregeld. liever aan heeft investeer ‘big in deelnemen is financieel rijden,

in pijlen kosten wordt om daarmee kosten.” de de “En verdient zoals wedstrijden Budding deel Door clinics van enkele van mijn en van dekken. zadels. de een scheelt geven Dat mijn enorm spullen geld het te ook gesponsord,

ras Elk geschikt

ontzettend krijgt teugel. elk losse ras het is sport. geschikt vooral met gaan. snel kunt ras paard verantwoordelijkheid. in bewaren aan nog geliefd elk de paard, wel te Budding tempocontrole galop, dan goed dat je rustig wat ook is dat wel paard makkelijker rustig, heel maakt. Als ras en je deze Ze “Dit vlakke boogschieten Het is hebben kan geschikt.” zijn Volgens het maar eens went schieten, Het vooral maar Quarters voor een belangrijk is veel een kan

