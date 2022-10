Paard&Geld: ‘Wij hebben een trailer op de kop getikt voor vijfhonderd euro’

kwijt weten dure vragen is aan hoeveel haar allemaal. allerlei dat precies we naar zijn week Paardrijden paardenhuishoudboekje het buurman van paardgerelateerde is een we paardenmensen Lotte Maar paard? Deze hobby, de of Paard & of Geld -vrouw onze Deenik. hun pluimage Premium-rubriek van In uitgavenpatroon.

Deenik Naam: Lotte

jaar) Paard: Indylena (9

Woonplaats: Hilversum

Marketeer, grafisch & Baan: ontwerper webdeveloper

Uitgaven

€370,- per maand Stalling:

€12,50 Krachtvoer: maand per

€40,- drie Hoefsmid: per maanden

Lessen: per maand €9,-

jaar per €50,- Dierenarts:

€50,- per Tandarts: jaar

Wedstrijden: maand per €30,-

€0,- Rijvereniging:

& €75,- overig: Management per maand

Gemiddelde €517,- besteding maand: per

is weide sociale vind hand misschien met goed allerbelangrijkste Indy ik komen een Lotte dag op en paarden En staat goed hun beste draaien staat stalbazen de merrie blij Het in hoog rustige Rust, buiten. Indylena super pensionstal. er wat regelmaat welzijn met en ons lente, super heeft omdoen, en paard hetzelfde is. op goeie bij De het voor stal beschermers het ben paar sinds weken De is periode paarden.” een extra wat het “Ik een reinheid vaandel seizoen). doel; service bij in controle, in uitloopstal. (dekens van volpension, staan je management faciliteiten, de het maar het is de voor plek. Haar staat dat echt onze elke tijdens Deenik. sociale niet iedereen ontzettend om er letten fijne wen ruime op/af de fijne,

je uitgave? grootste Wat was

Alle wat een 1,5 dachten aan met orde waren trailer voor op Gelukkig hele uit bodem In opknappen, verf alleen projectje samen dacht, We de wel wel het kop wij is vriend, helemaal en klaar Ik echt de dak, zijn voor stalen vijfhonderd paardstrailer hebben prima. de trailer, rubbermat te tikken vervanging wanden, wanden, De euro. en de als was ik kunnen vijfhonderd hele in “Het nieuwe Deenik geweest euro de constructie opknappertje. duizend trailer handige nog heeft weer en de coronaperiode toe. de top. een waren een elektra een heb laadklep, en helemaal aan euro verlichting. gemaakt. de elkaar

vervangen helemaal een ik De zeker rijd dat is. weet bleek ik nieuwe euro. iets half duizend met Helaas waarvan nu worden. hoe is de euro. moesten assen trailer een meer toch gebouwd assen dat gebruik, hij 2200 goed. dan gevoel Uiteindelijk een geeft Het kostte trailer de trailer na gerust procent jaar De kostte honderd

De haar je samen trailer Indylena was Foto: grootste Lotte miskoop? van merrie Privébezit

Wat met

vriend merrie, “Dan samen hem doen. denk Niet een mijn en van en vriendinnen.” met het superleuk mijn zeg, bij van nee. vaak! om blij natuurlijk trailer, de heel transport met ophalen nodige trailer. voor We ben de gebruiken maar ik Ik te ook dat mij project verhuizingen Het maar super van mijn echt alleen marktplaatsvondsten mijn je was

kreeg echt niet marktplaats. wel via miskoop zijn een ik grote ga gehad. van bestaat dealtjes echt portemonnee, heb deel ik milieu.” iets ik dan marktplaats. Ik nodig keer “Om eerst beter ik ingelopen. te alleen Als grootste heb, kijken. mijn niet via ook mij het heb Als gehad daar een de voor niet bevalt, het verkoop het iets voor maar eerlijk ik uit Eigenlijk die laarzen paardenspullen Niet

tevreden bestedingspatroon? over Ben je je

gebruik er ik koop Af tot maar voor geen Vaak kijk als het borstels, ook nette een verkopen. laatste dekjes, best ik Van het nieuwe ik dekjes. in de denk één dan opgelegd spullen een nieuw. tien als voor al leven.” zoals dan Daarnaast wel wil en paard, toe betekent het is ik staat, die ook mijzelf. spullen ik linersysteem en ik mijzelf het verkoop is dat en balans met nog ik liever deken misschien wil, iets ik van het. ik dekens jaren spullen, anders veel, “De koop mijn Ik voor niet een Dat ik waar gevonden. dan heb wat halsters Of meer juiste goede wel met iemand Als en mee eens vooruit kan. heb ben is ik nieuw, een limiet eerst moet natuurlijk horder jaren ik waardevol bruikbaar marktplaats. weer op krijgen nog