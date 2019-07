Paard omgekomen bij ongeval op A5 bij Bruchsal (Duitsland)

Op de A5 bij Bruchsal vond maandagavond een ware nachtmerrie plaats. Er gebeurde een ongeval waarbij een persoon gewond raakte en een paard overleed. Dit berichtte St.Georg op hun website vanmiddag.

Na drie uur in de file gestaan te hebben door een vrachtwagen ongeluk, merkte de 63-jarige eigenaar van het paard dat deze erg onrustig was. Hierop zette de man de trailer aan de kant van de weg, en ging in de trailer kijken. Bij het openen van de klep, werd duidelijk dat een hoef van het paard uit de trailer stak.

Bevrijden

Toen de 63-jarige man het dier uit zijn benarde positie wilde halen, kwam het paard los op de snelweg met dodelijke gevolgen. Twee personenauto’s konden het dier niet ontwijken en kwamen ermee in botsing. Een passagier van een van de auto’s werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het paard overleefde de botsingen niet.

Bron: St.Georg/Horses.nl