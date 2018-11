Paard op het spoor zorgt voor vertraging

Er reden maandagochtend een halfuur lang geen treinen tussen Eindhoven en Helmond. Dat kwam omdat er een paard op het spoor liep, meldt Eindhovens Dagblad. "Een ongelooflijke reden’’, aldus de verbaasde conducteur in zijn omroepbericht in de trein. Volgens een storingsmedewerker is het dier van het spoor gehaald en teruggebracht naar een wei.