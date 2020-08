Paard overlijdt na val in sloot

Een paard heeft donderdagavond een val in een sloot in het buitengebied van Haaksbergen niet overleefd. De brandweer heeft geprobeerd het dier te redden, maar uiteindelijk moest besloten worden om het in te laten slapen. Dit meldt 112Twente op de website.

Rond negen uur werd het brandweerkorps Twente opgeroepen, omdat aan de Rondeelweg in Haaksbergen een paard in een droge sloot was beland. Het dier, op leeftijd, bleek te zwaar gewond geraakt. Een dierenarts liet het paard inslapen.

Hoe het paard in de (droge) sloot was terecht gekomen is onbekend.

Onze hulp is ingeroepen in #Haaksbergen waar aan de Rondeelweg een paard in een (droge) sloot is beland. We gaan kijken hoe we het dier kunnen helpen #reddenvanmensendier pic.twitter.com/NN9m938xG9 — Brandweer Twente (@BrandweerTwente) August 6, 2020

Bron 112Twente/RTV Oost