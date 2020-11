Paard vast in voeg fietsbrug Naaldwijk

In Naaldwijk moest op zondag een dierenarts, hoefsmid, de brandweer en de politie er aan te pas komen om een paard dat vast zat in een voeg op de fietsbrug in Naaldwijk te halen. Het paard liep voor een open koets en bleef met de ijzers in een voeg steken. De reddingsactie was succesvol, het paard was enkel gewond aan het rechter achterbeen. Dat meldt Omroep West.