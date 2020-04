Paarden en honden kopiëren elkaars gezichtsuitdrukking, blijkt uit studie

Als paarden en honden samen spelen, kopiëren ze elkaars mimiek, zo heeft onderzoek uitgewezen. Het is de eerste keer dat dit gezien is bij individuen van verschillende diersoorten. Dat melden gedragsonderzoekers die het spelgedrag tussen honden en paarden analyseerden.

Spelen heeft waarschijnlijk een belangrijke rol voor opgroeiende sociale dieren. Ze leren in spelsituaties hoe ze zich horen te gedragen, ontdekken grenzen en kunnen in een relatief veilige omgeving leren omgaan met gevaar. Ook is het een manier om te ontstressen. Dat geldt voor mensen, honden én paarden.

In een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Behavioural Processes leggen gedragsonderzoekers uit dat ze in spelsituaties tussen honden en paarden zien dat de dieren elkaars gezichtsuitdrukkingen nadoen. Dit zou kunnen betekenen dat er een soort ‘universele taal’ voor spel is.

Paard herkent emotie op gezicht

Zowel honden als paarden staan bekend als soorten die goed zijn in het herkennen van mimiek en gemoedstoestanden, ook bij dieren van een andere soort. Zo werd eerder aangetoond dat paarden verschillend reageren op foto’s van een lachend of een boos mensen-gezicht. Ook honden kunnen emoties herkennen.

Video-analyse van spel

In het onderzoek heeft Elisabetta Palagi van de Universiteit van Pisa, samen met een aantal studenten, honderden video’s van paarden en honden die samen spelen geanalyseerd. Uiteindelijk bleven 20 videos over van dieren die in vrijheid met elkaar speelden, zonder tussenkomst van mensen. Deze werden aan een nader onderzoek onderworpen.

Onderdanig en op hun gemak

Al snel zagen de onderzoekers terugkerende patronen. In het spel spiegelden de paarden en honden vaak elkaars gedrag. Ze sprongen, duwden en hapten naar elkaar. Ze brachten zichzelf ook in kwetsbare of onderdanige posities, zoals op hun rug gaan liggen of hun keel laten zien. Dit was een duidelijk teken dat ze zich bij elkaar op hun gemak voelden in het spel en aan elkaar wilen tonen dat ze vriendelijke bedoelingen hadden.

Ook toonden de dieren regelmatig een relaxte, open mond naar elkaar. Dat gedrag was wel eerder gezien bij wilde primaten (vooral apen), maar nog nooit bij twee verschillende diersoorten naar elkaar toe. Dit leidt tot de gedachte dat spel en plezier wellicht onderdeel is van oergedrag, dat niet aangeleerd hoeft te worden en ook niet soortspecifiek is.

Bron: SmithsonianMag / YouTube / Horses.nl