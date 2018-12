Paarden gered bij uitslaande brand in Leiden

Bij Trainings- en pensionstal De Elza Hoeve in Leiden is vanmorgen een grote uitslaande brand uitgebroken. De brandweer rukte met groot materieel uit en er kwamen vier tankauto's aan te pas om het vuur te bestrijden. Alle paarden konden worden gered.

Volgens de brandweer konden de paarden worden gered dankzij snel en kordaat optreden van de eigenaar. Op Sleutelstad.nl vertelt eigenaar Wilbert van der Post dat hij de eerste box nog open kon trekken nadat hij door zijn buurman was gewaarschuwd, maar dat hij de stal daarna door de enorme rookontwikkeling niet meer in kon.

Achterwand eruit

“Toen ben ik op de trekker gesprongen en heb de hele achterwand eruit getrokken. Toen konden de andere drie paarden ook vluchten”, aldus een opgeluchte Van de Post. Een van de paarden droeg een deken en liep daardoor enkele brandwonden op, maar die leken mee te vallen. De dierenarts kijkt het paard na.

Afgebrand

In de stal lag ook hooi opgeslagen. Een muurtje tussen de ruimte waar de dieren stonden en de hooiopslag heeft mogelijk voorkomen dat de vlammen sneller op zich heen grepen dan nu is gebeurd. Het gebouw is uiteindelijk tot de grond toe afgebrand.

Momenteel is de brandweer aanwezig op de #Vlietweg in #Leiden vanwege een brand in een paardenstal. Betreft een brand bij de Elza Hoeve. Brand is inmiddels meester. Paarden zijn gered. pic.twitter.com/3XONhW3glD — District 16 (@District16nl) 27 december 2018

Bron: Sleutelstad.nl