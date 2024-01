Paarden losgebroken door vuurwerk in Santpoort-Noord

Gisteravond zijn er drie paarden losgebroken in Santpoort-Noord, dat meldt NH Nieuws. Ze zijn waarschijnlijk geschrokken van het vuurwerk en zijn er vandoor gegaan.

De politie heeft samen met omstanders twee paarden gevangen. Het derde paard is nog vermist. De buurtbewoners en politie zoeken door.

Het is niet bekend of het derde paard inmiddels gevonden is.

Bron: NH Nieuws