Paarden na brand Elza Hoeve weer thuis

Alle paarden die Wilbert van der Post vorige week donderdag uit hen brandende stal redde, zijn weer thuis. De dieren houden geen blijvende schade over aan de brand, die op klaarlichte dag de stal in de as legde.

Van der Post runt naast zijn melkveehouderij een paardenpension op de Elza Hoeve aan de Leidse Vlietweg. Door nog onbekende oorzaak brak daar een week geleden brand uit.

Met gevaar voor eigen leven haalde van der Post een eerste paard uit de stal. Vanwege de rookontwikkeling kon hij niet nog een keer naar binnen. Daarop trok hij met de grijper van zijn trekker een wand uit het gebouw zodat de overige paarden konden ontsnappen.

“Rustig onder”

Twee liepen brandwonden op, de overige werden uit voorzorg in een dierenkliniek in Bodegraven behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. “Al vrij snel bleek dat ze weer schoon op de longen waren. Ze staan er weer rustig bij. De stress bij de paarden valt gelukkig mee”, zegt Van der Post, nauwelijks een week na het voorval. “Ik ben er rustig onder. Ik ben er de persoon niet naar om wakker te liggen. Het scheelt ook dat er geen levens verloren zijn gegaan of zwaargewonden zijn gevallen. Ik ben blij dat alles zo goed is afgelopen. Materialen zijn te vervangen, levens niet.”

Materiële schade

De materiële schade voor de eigenaren van de paarden is overigens groot. Behalve de stal zelf is de zadelkamer verwoest. “Daarin stonden kasten met alle zadels, caps, dekens, hoofdstellen, noem maar op, opgeslagen. De verzekering van de eigenaren dekt het meeste niet, omdat het onder je inboedel valt en een clausule zegt dat die spullen dan wel thuis opgeslagen moeten zijn. Ze krijgen ongeveer 250 euro per persoon, maar alleen een zadel is al meer dan 2000 euro waard.”

Onderlinge verbondenheid

Dat de onderlinge verbondenheid in de paardenwereld groot is, blijkt wel uit het feit dat er flink wat spullen ingezameld zijn. Van der Post: “Er kwam een massale reactie van mensen om spullen te doneren voor de paardeneigenaren die al hun materialen verloren hebben zien gaan. Auto’s en zelfs trailers vol werden bij ons bezorgd. Hartverwarmend waren ook de velen reacties op social media en via de post.” Over de oorzaak kan Van der Post nog niet veel melden. Hij houdt het nog altijd op kortsluiting. “Brandstichting kan ik me niet voorstellen. Het was op klaarlichte dag en dan is de kans groot dat je gepakt wordt; zoiets verwacht je eerder ’s nachts.” De melkveehouder hoopt komende zomer een nieuwe stal te bouwen. „Dat gaat nog wel even duren, want er moeten tekeningen gemaakt worden en een vergunning aangevraagd.”

Bron: Leidsch Dagblad