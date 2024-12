Paarden veilig na brand bij pensionstal Hilvarenbeek

Zondagmiddag heeft er een brand gewoed in een woning boven een stal van pensionstal Harbers in Hilvarenbeek. Dat meldt de website BrabantNieuws.nl. De brand brak tussen de middag uit. Op dat moment verbleven zo’n 20 paarden in de stal onder de woning.

De medewerkers van de pensionstal konden de dieren snel in veiligheid brengen. De bewoner is nagekeken omdat hij rook had ingeademd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De brand was snel onder controle, de oorzaak is nog onbekend.

Bron: BrabantNieuws.nl / Horses.nl