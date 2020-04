Paardenbedrijf Rottum mag verder: ‘Eindelijk gerechtigheid’

De Raad van State deed woensdag een einduitpraak over de Rottumse paardenhouder Piet Sibma met zijn paardenhouderij en trainingsstal voor Friese paarden. De Leeuwarder Courant schrijft dat de Raad in de uitspraak alle bezwaren van een buurvrouw van tafel veegt. Sibma mag volgens het bestemmingsplan van De Fryske Marren zowel een productiegerichte - als een gebruiksgerichte paardenhouderij aan de Binnendyk runnen.

De Rottumse paardenhouder Piet Sibma is blij met de uitspraak. “Eindelijk gerechtigheid”, zei hij tegenover de Leeuwarder Courant. Sibma runt samen met zijn vrouw een paardenhouderij en trainingsstal voor Friese paarden.

Jarenlang werd Sibma achtervolgd door rechtszaken aangespannen door een buurvrouw. In de uitspraak veegt de Raad alle bezwaren van tafel en tikt daarbij de Groningse rechtbank op de vingers. Die had gemist dat Rianne en Piet Sibma volgens het bestemmingsplan van De Fryske Marren zowel een productiegerichte – als een gebruiksgerichte paardenhouderij aan de Binnendyk mogen runnen. De Raad van State stelt dat het bestemmingsplan beiden mogelijk maakt. Dat betekent dat de Sibma’s zowel paarden mogen fokken en beleren, als paardrijlessen kunnen geven. Kortom, zoals het al jaren ging. Verder keurt het hoogste bestuursrechtscollege de legalisatie van de lichtmasten een aanbouw geheel goed. En daarmee is de kous af.

De Sibma’s en de hun medewerkers kunnen al hun aandacht en energie weer volledig op het paardenbedrijf richten; het fokken en opleiden van Friese Paarden, de stalling van pensionpaarden en het geven van rijlessen als de coronacrisis voorbij is.

