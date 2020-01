Paardeneigenaren met handen in het haar na verkoop Zeeuwse manege

De eigenaren van zo'n veertig pensionpaarden, een heel aantal manegeruiters en de leden en het bestuur van rijvereniging Seros zitten sinds vorige week met de handen in het haar nadat ze te horen kregen dat de Zeeuwse manege De Eendracht per 1 maart stopt.

De manege is in december verkocht en de pension- en manegeklanten kregen een week geleden te horen dat er na een verbouwing minder stallingsplaatsen zijn én dat de manegepaarden weggaan. “Dat is gewoon heel snel”, zegt Tanja van der Veeken-Scherphuis, die met haar zoon vaak bij De Eendracht kwam voor wedstrijden. “Zoveel plekken zijn er in Zeeland niet om paarden te stallen.”

Het plan van de nieuwe eigenaar is om een kleinschalige stal te worden met toeristische mogelijkheden, te denken aan een mini-camping en een aantal blokhutten met wei voor vakanties te paard.

‘Kan toch niet zomaar verdwijnen’

“Een FNRS aangesloten manege met zoveel faciliteiten die de mogelijkheden biedt voor manege klanten om de sport te kunnen beoefenen evenals het organiseren van buitenritten die door de FRNS goedgekeurd zijn tot veilig rijden kán toch niet zomaar verdwijnen”, zo vervolgt Van der Veeken. “Ook zal nu de mogelijkheid verdwijnen om KNHS goedgekeurde wedstrijden te organiseren daar. Nu De Eendracht verdwijnt is het zelfs zo dat er binnen Zeeland geen mogelijkheid meer zal zijn om een eventingwedstrijd te rijden.”

Thuisbasis vereniging

“De vereniging Seros is haar thuisbasis ook kwijt waardoor clubleden maar zullen moeten afwachten of er nog wel een nieuwe accommodatie te regelen is”, aldus Van der Veeken, die hoopt dat er toch nog een mogelijkheid bestaat dat de locatie, die veel betekent voor de hippische Zeeuwen, behouden blijft. “U kunt zich voorstellen dat de verbijstering groot is en het verdriet evenzeer. Een manege waar nu zo’n twintig manege paarden staan en zo’n veertig pensionklanten wordt terug gebracht naar de mogelijkheid van veertien pensionpaarden. En dat binnen anderhalve maand.”

