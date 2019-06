Paardenkraamkliniek met ‘kromme benen project’

Op de Paardenkraamkliniek Jan Huurneman in Groenlo werd op 1 april (geen grap) een veulen gebracht voor behandeling aan haar voorbenen. Dit veulen was met een zeer sterk afwijkende stand van haar voorbenen geboren. Zo afwijkend dat ze in het begin niet zelfstandig kon staan en drinken. 'De kromme poot', zoals het veulen genoemd werd, kreeg speciale, uit Argentinië overgekomen, spalken. Het resultaat is ongelooflijk, na anderhalve maand galoppeert 'de kromme poot' weer door de paddock.

Op Facebook schrijft de Paardenkraamkliniek: “Gelukkig is het een veulen met karakter en geeft ze niet zo maar op. Al snel kon ze met hulp zelf drinken bij de merrie. We hebben speciale spalken, Red Boots, voor haar laten komen uit Argentinië. Gelukkig voor deze kleine dame heeft ze een enorm gemotiveerde eigenaresse die er alles aan wilde doen om haar te behouden. Het was een lange intensieve weg die veel inzet heeft gevergd van zowel de dierenartsen van Diergeneeskundig Centrum Bekenland als van Jan Huurneman en Marja Wolters van de Paardenkraamkliniek.”

Na anderhalve maand zijn de beentjes van het veulen zo goed als recht en galoppeert ze vrolijk door de paddock.

Bron Facebook Paardenkraamkliniek Jan Huurneman