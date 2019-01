Paardenluier-verplichting als voorwaarde voor rijbakvergunning

Voor een vergunning voor een nieuwe paardenbak in Leimuiden wil Wethouder Petra van der Wereld een bijzondere voorwaarde opnemen, de verplichting voor paarden om buiten op straat een luier te dragen. Dat vertelde de wethouder op AD.nl.

Voordat het college van B&W het ‘principeverzoek’ voor een nieuwe paardenbak goedkeurt, wil Van der Wereld harde afspraken maken om overlast voor de omwonenden te beperken. Volgens de wethouder is het de taak van de manege om de mest van de paarden op de straten en de stoep op te ruimen.

De wethouder gaf aan dat dit probleem op meerdere plekken in de gemeente voorkomt. Zo ook in de straat waar zij woont, maar daar is een oplossing gevonden. “Na veel buurtprotesten lopen door onze straat alle paarden met een paardenluier.”

Bron: AD.nl