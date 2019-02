Paardenman Sjors Burg overleden

Fokker en eigenaar Sjors Burg is op 77-jarige leeftijd overleden. Burg had zijn eigen fokkerij en trainingsstal, Stal Burg in Hoogeloon. In 2007 was de destijds 66-jarige fokker al aan het afbouwen toen hij besloot om nog één keer een avontuur aan te gaan met young rider Jack Ansems. Burg is ook bekend als eigenaar van Mr. Blue.

In 1999 richtte Burg zijn eigen fokkerij- en trainingsstal op: Stal Burg in Hoogeloon. Bert Romp was enkele jaren als stalruiter verbonden aan Stal Burg. De connectie werd gemaakt via Mr. Blue (Couperus x Oldenburg), waarvan Burg in 1994 mede-eigenaar werd. In de periode dat Romp als ruiter actief was bij Stal Burg, was hij onder meer ook succesvol met Burg’s Samantha (v. Silvester), met wie hij in 1996 deelnam aan de Olympische Spelen in Atlanta.

Bron: Horses.nl