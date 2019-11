Paardenmarkt Goor dit jaar voor het laatst

De traditionele Paardenmarkt in Goor stopt in haar huidige vorm. Dat meldt RTV Oost deze week. Vanaf 2020 wordt het een meerdaags evenement dat in het teken staat van paarden. De paardenhandel verdwijnt daarbij. Teruglopende handel en meer oog voor dierenwelzijn liggen aan het besluit van de gemeente ten grondslag.

De Paardenmarkt Goor bestaat al sinds 1362 en is de op een na oudste van Nederland. Tot enkele jaren geleden trok de markt duizenden bezoekers. Burgemeester Ellen Nauta meldt dat de gemeente de traditie graag wil behouden: “We zagen echter ook dat de kwaliteit van de paardenmarkt de afgelopen jaren terugliep. Ook worstelen we met het dierenwelzijn.” In 2015 kwam de paardenmarkt in het nieuws omdat twee dierenartsen agressief werden benaderd door handelaren.

‘Paarden positief centraal’

Na een rondgang langs een groep betrokken organisaties is het nieuwe voorstel tot stand gekomen, waarbij “paarden op een positieve manier centraal staan”. Het voorstel wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Op vrijdag 26 november kunnen belangstellenden hierover meepraten.

De Paardenmarkt vindt in de huidige vorm voor het laatst plaats op vrijdag 13 december. Het nieuwe meerdaagse evenement wordt gepland voor september 2020.

Lees ook:

Verdienen anti-paardenmarktacties steun van de paardensector?

Bron: RTV Oost / Horses.nl