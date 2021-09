Paardenmarkt is op hol geslagen

Op de huizenmarkt stijgen prijzen als maar verder. Ook de markt voor paarden is op hol geslagen schrijft het Algemeen Dagblad in een artikel over de handel in paarden. De negentienjarige Noortje van Muijlwijk die in het stuk aan het woord komt, zoekt al een half jaar heel Nederland af naar een eigen paard. Maar door de grote vraag heeft ze niet alleen een flinke dosis geduld nodig, maar ook een almaar hoger budget.

De studente paardensport en houderij vertelt aan het AD: “Ik dacht eerst dat het wel moest lukken om een 4 of 5-jarige voor 10.000 euro te krijgen, maar nu is 12.000 eigenlijk nog te weinig.” Afgelopen dinsdag stuurde de eigenaresse van de manege waar Noortje van Muijlwijk reed, een advertentie door. Het paard wekte direct haar interesse. ,,Ik vroeg of ik langs mocht komen, maar binnen één dag was hij al verkocht. Ik heb me weleens afgevraagd of ik niet moet wachten tot de prijzen dalen, maar dat is best moeilijk als je zo graag een eigen paard wil”, vertelt Van Muijlwijk.

Manegepaarden uit Hongarije en Portugal

Ook voor eigenaren van manegebedrijven is het moeilijk om paarden te vinden. “De kleine pony’s zijn nog wel te vinden, hoewel voor een dubbel zo hoge prijs als twee jaar geleden. Eerst lukte het wel voor 2000 tot 3000 euro, nu moet je er minimaal 5000 voor over hebben. Maar grotere paarden? Die vind je bijna niet meer”, aldus Miranda van der Stelt-De Jong, eigenaresse van Hippisch Centrum Giessenlanderij in Noordeloos. Om die reden heeft Van der Stelt laatst paarden uit Hongarije en Portugal gehaald.

Bron Algemeen Dagblad