Paardenmeisjes: van Follyfoot tot Britt Dekker

Televisieseries over paarden zijn er altijd geweest. Tegenwoordig hebben we Britt Dekker die de paardenwereld van jonge meiden onder de loep neemt.

Wie boven de vijftig is kent nog wel de televisieserie Follyfoot, uitgezonden in de jaren zeventig. Als je liefhebber van paarden was, keek je trouw. Wie kent niet de begintune die legendarisch werd en waarin we een zwarte hengst zien galopperen. De volgende dag op school, je rugtas vol met paardenplaatjes, had je het erover.

Wie jonger is kent vast wel Britt Dekker die vorig jaar haar eigen film Whitestar opnam, een zogenoemde paardenfilm. Een feelgood familiefilm waarin Britts eigen paard George ‘de rol van Whitestar’ speelt. Ze ontving het paard van televisiebaas en Talpa-producent John de Mol in ruil voor het maken van televisieprogramma’s, waaronder de docu-serie Opgezadeld met Britt.

‘Ik zat al op een paard voordat ik het woord kon uitspreken’

PaardenpraatTV van Dekker scoort op YouTube al tijden hoge ogen. Britt is duidelijk een paardenmeisje. Britt gaat liever paardrijden dan met een heuptas dames mooi zitten zijn op televisie. Dat geeft ze ruiterlijk in meerdere interviews toe. “Ik zat volgens mijn moeder al op een paard voor ik het woord kon uitspreken”, vertelt ze in een interview.

“Paardrijden is voor mij geen sport meer, maar een way of life. Het is toch een levend wezen dat je moet verzorgen. Als ik wakker word heb ik zin om naar mijn paard te gaan. Als kind had ik nooit een eigen paard, dat konden we thuis niet betalen. Ik heb voor mijn eerste paard tot mijn zestiende moeten sparen, terwijl ik voor een hele dag helpen op de manege 15 euro kreeg. Als je ergens voor gaat en hard werkt, dan kun je het bereiken.”

Britt in fashionable outfit met hippe heuptas

Zelf is Britt overigens maar kort in de film Whitestar te zien. Richelle Plantinga speelt de hoofdrol als de jongere Britt. Britt zelf is pas later in beeld te zien als volwassene. “Als paardenmeisjes mijn film leuk vinden, dan is dat mijn Oscar. Zo’n beeldje belandt toch maar tussen het stof in de schuur, een paardenmedaille hang ik naast mijn bed.”

Of er meer Britt-films of programma’s over paarden komen is (nog) niet bekend. Voorlopig dan toch maar weer in fashionable outfit met hippe heuptas richting de televisiestudio’s.