Paardenobjecten bij Buitenstate

Een woning of woonboerderij met paardenstallen kopen of verkopen? De makelaars van Buitenstate zijn bijna dagelijks betrokken bij aan- of verkopen van paardenobjecten in het buitengebied.

Soms gaat het om een landelijke woning met 1 stal, waar je een pony of een paard aan huis kunt houden. Of onze makelaars verkopen of aankopen een paardenobject dat volledig uitgerust is met alle paardenfaciliteiten die je in de paardensport nodig hebt. Bijvoorbeeld een buitenbak met verlichting, stapmolen, weiland en binnen rijbaan. Veel van onze Buitenstate makelaars zijn vaak zelf paardenliefhebbers en weten daarom dan ook tot in detail wat er bij het houden van paarden aan huis komt kijken.

Handig, want dan spreek je dezelfde (paarden)taal!

Mogelijk geschikte paardenobjecten

Op de landelijk wonen markt komen onze makelaars vaak objecten tegen, die op het moment van verkopen nog geen paardenobject zijn, maar die wel de potentie hebben paardenobject te worden.

Om ook deze ‘mogelijke paardenobject parels’ te ontdekken heeft Buitenstate op haar website een extra filter gemaakt. Dit maakt het zoeken makkelijker voor de vele paardenzoekers die dagelijks op onze site komen.

Mooie verhalen uit de paardenwereld

Diana van Zoggel met haar paard

Zoals al genoemd onze makelaars zijn vaak zelf ook paardenliefhebber en zelfs echte paardenkenners. Op onze website delen wij mooie verhalen over paardenliefhebbers. Wij vragen hen wat het houden van paarden voor hen betekend en wat het zo mooi maakt.

Zo vertelt Diana van Zoggel uit Heesch wat haar paarden iedere dag nodig hebben. En hoe zij de stallen heeft ingericht. Lees haar verhaal hier.

Paardenobject kopen

Soms kunnen weerbarstige wet – en regelgeving voor bestemmings-, streek- en/of reconstructieplannen, je droom voor het kopen van dat ene geweldige paardenobject flink vertragen, of in de weg staan. De expertise en het netwerk van een Buitenstate makelaar komt dan goed van pas! Zo voorkom je vervelende verrassingen en kijk je samen met de makelaar naar de mogelijkheden. Een Buitenstate makelaar maakt je ‘wonen met paarden droom’ waar! Of het nu gaat om een complete manage of een hippische object ingericht op de dressuursport, bij Buitenstate ben je op het juiste adres.

Paardenliefhebbers zijn bij Buitenstate aan het juiste adres!

Paardenobject verkopen

Vanzelfsprekend komt bij de verkoop van een paardenobject specifieke kennis kijken. Onze makelaars door het gehele land hebben deze kennis. Wil je met een van hen in gesprek over de mogelijkheden van verkoop van jouw paardenobject?

Wij denken en kijken graag met je mee.

Ben je benieuwd naar ons aanbod van bijzondere woonboerderijen, professionele paardenbedrijven of andere landelijk gelegen woningen met paardenfaciliteiten? Bekijk dan gerust eens ons aanbod.