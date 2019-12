Paardenopvang zoekt nieuwe plek: ‘Ik krijg hartverwarmende reacties’

De Stichting Paardenopvang Achterhoek in Harreveld heeft per 1 juni 2020 geen onderdak meer, zo werd dit weekend duidelijk. De organisatie heeft per brief gehoord dat het contract niet wordt verlengd. Gerrit Simmelink, initiatiefnemer van de opvang, kreeg na een inmiddels al bijna 900 keer gedeelde oproep op Facebook en een reportage van Omroep Gelderland inmiddels talloze hartverwarmende reacties en aanbiedingen. Hij kijkt momenteel of er iets tussen zit dat past.

Omdat de huur is opgezegd moet de stichting op zoek naar een nieuwe plek voor de achttien mishandelde, verwaarloosde en getraumatiseerde paarden die ze opvangt. ‘Toen ik de opzegbrief las, was ik in shock”, vertelde Simmelink aan Omroep Gelderland.

Simmelink zoekt een stuk grond van twee tot drie hectare, met een schuur waarin hij stallen voor de paarden kan maken. ”Ik zou het liefst bij mijn paarden blijven wonen, maar dat is van ondergeschikt belang.” De Achterhoeker begon met zijn opvang in een oude koeienstal. Inmiddels zet hij zich al 20 jaar in voor het welzijn van paarden. Als er geen alternatief paardenverblijf gevonden wordt, vreest Simmelink het ergste: “Dat ze bij de slacht belanden. Dan word ik helemaal gek. Deze paarden hebben allemaal issues. Niemand wil ze hebben, want iedereen wil iets met zo’n paard kunnen.” Bij de opvang helpt Simmelink de paarden te revalideren. Het doel is altijd om de paarden uiteindelijk weer psychisch gezond te krijgen zodat ze ondergebracht kunnen worden bij een nieuw baasje.

Onderdak aangeboden

“De reacties die ik krijg zijn hartverwarmend. Ik word daar heel erg emotioneel van”, aldus Simmelink. Hij geeft aan dat heel veel mensen met hem mee denken en dat het hem echt een goed gevoel geeft. Hij heeft inmiddels ook verschillende reacties gekregen van mensen die de paarden onderdak zouden kunnen bieden. “Daar ben ik echt heel dankbaar voor, alleen die zijn eigenlijk allemaal verder weg. Ik wil het liefst wel in de Achterhoek blijven.” aldus Simmelink.

Bekijk de reportage op Omroep Gelderland.

Bron: Omroep Gelderland / Horses.nl / Facebook