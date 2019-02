Paardensector in Nederland goed voor miljardenomzet

De populariteit van het Nederlandse paard is groot. Maar liefst 1,2 miljoen mensen volgen de paardensport in Nederland en het is daarmee, na voetbal, de sport met de grootste economische waarde.

In Nederland worden de beste dressuur-, spring- en eventingpaarden ter wereld gefokt, getuige de World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) ranking, waar het KWPN in 2018 weer bovenaan stond.

Miljardenomzet

Met een omzet van 2 miljard euro per jaar, 10.000 bedrijven en 450.000 dieren is de Nederlandse paardensector er één om rekening mee te houden. Nederland, paardenland dus. Dat beaamt Siem Korver, oud-voorzitter van het KWPN, in een interview met Nieuwe Oogst.

Overstap

Vroeger waren paarden werkzaam in de landbouw. Dat is voorbij. Paarden worden nu voor de sport of recreatief gebruikt’, licht Korver toe. Met 450.000 paarden in Nederland is het een sector die inhoud geeft aan het platteland. Je ziet dat veel agrariërs hun bedrijf hebben verbreed met een paardentak of volledig zijn overgestapt.”

Een van oorsprong agrarische familie die de overstap naar paarden succesvol heeft gemaakt, is Hendrix uit Baarlo. Springruiter Michel Hendrix: ‘Mijn opa had een gemengd bedrijf met koeien en akkerbouw. Later richtte hij zich helemaal op springpaarden.’ Inmiddels is Stal Hendrix, met Michel, zijn vader Paul, diens broer Emile en zijn zoon Tim, wijd en zijd bekend als adres om topspringpaarden te kopen.

Initiatieven

“De sector is enorm geprofessionaliseerd en er gaan miljarden in om. Her en der in Nederland zijn er initiatieven die de paardensector naar een nog hoger plan moeten tillen. Equestrian Centre de Peelbergen in Limburg is er een van.” Hendrix is er positief over. ‘Onze regio is actief op paardensportgebied en De Peelbergen is een enorme aanwinst. Er hebben zich enorm veel buitenlanders in deze buurt gevestigd de laatste jaren. Daar komt natuurlijk handel van, dat is mooi.”

“Wereldwijd zijn er veel mensen geïnteresseerd in paarden. Zij treffen hier veel goede paarden op een kleine oppervlakte, een fantastische infrastructuur en veel kennis. De spin-off is gigantisch, positief voor Nederland”, stelt Korver.

Uitdagingen voor de sector

Uitdagingen zijn er ook. “Een internationaal evenement als de KWPN-hengstenkeuring is natuurlijk een geweldig podium, maar elk paardenbedrijf en iedere ruiter moet zich hardmaken om ons paard en onze sector goed neer te zetten”, meent ook springruiter Michel Hendrix.

“Kijk naar het onlangs gehouden Jumping Amsterdam: fantastisch hoeveel jonge mensen daar rondlopen en enthousiast zijn. Zij komen niet zozeer voor de topsport, maar echt voor het dier. Paarden geven veel plezier, dat is het bijzondere van de paardensector.”

Bron: Nieuwe Oogst