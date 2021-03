Paardensport nog succesvoller met deze kledingaccessoires

De paardensport is topsport voor ruiter, paard, maar ook alles eromheen. Van de juiste voeding tot de juiste training tot het juiste vervoer voor het paard en u onderweg naar de volgende topprestatie. Het is keihard werken voor paard, ruiter en de partijen die er indirect bij betrokken zijn. Iedere paardeneigenaar wil graag dat zijn paard goed presteert en vooral dat zijn paard het goed heeft, vergeet uzelf hierbij natuurlijk niet.

De juiste verzorging maken het paard en de ruiter nog gelukkiger

Een paard heeft behoefte aan bewegingsruimte zodat hij veel kan bewegen. Over het algemeen kan een paard goed tegen een beetje kou, desondanks moet het dier wel beschutting kunnen vinden bij overmatige hoeveelheden regen of zon.

Eenmaal gearriveerd bij uw volgende paardenevent zal uw paard van de trailer naar de stal of wei gebracht worden, hierbij is een goed halster met halstertouw natuurlijk essentieel. Eenmaal in de wei volstaat een regendeken, winterdeken of zomerdeken voor het goed verzorgen van uw paard. Voor het paardrijden neemt u een geschikt zadel mee, zadeldekje en natuurlijk mogen de beugels en een goed hoofdstel met teugels niet ontbreken. Voor het meenemen van uw paardenkleding zoals uw wedstrijdjasje volstaat een castelijn en beerens damestas als de tas voor het comfortabel en geheel in stijl vervoeren van uw spullen. Voor Castelijn en Beerens is alleen perfect goed genoeg. Deze rundleren tassen zijn het neusje van de zalm. Duurzame tassen waarvan zelfs de sluitingen, haken en knopen van een hoge kwaliteit nikkelvrije legering zijn gemaakt.

Bescherming en comfort voor ruiter en paard leveren die extra prestatie

Houd uw paard veilig en gezond op de been met de juiste peesbeschermers die zorgen voor steun bij het trainen, waarbij u het paard ook nog sierlijk mag versieren door het kiezen van een mooie kleur peesbeschermer. Een goede beschermende springschoen voor zowel training als wedstrijd. Gemaakt van neopreen zorgt voor extra duurzaamheid. Bepaalde springschoenen kunnen ook gebruikt worden voor zij passen, pirouette en zwaar draaiwerk door de schoenen ondersteboven te draaien rond de knie en de hak.

Voor de ruiter is bescherming en comfort ook niet onbelangrijk aangezien het paard voelt hoe de ruiter zich voelt tijdens het rijden van uw paard. Zorg ervoor dat u zich lekker voelt in uw outfit en ga voor een Shock Absorber sport bh. Deze bh ondersteund uw boezem tijdens uw rit met uw paard als de beste met speciaal ontworpen kleding materiaal. Geen pijn meer in uw schouders, nek of rug door het hevig heen en weer schudden van uw buste tijdens uw rit met uw paard. Deze bh’s reduceren de bounce tot wel 78% en dankzij het zachte, naadloze binnenwerk minimaliseert dit de wrijving en voorkomt het de schurende werking tegen uw lichaam. De extra stevige ondersteuning dankzij het Infinity-8-systeem is gemaakt voor intensieve sporten met een hoge belasting zoals paardrijden. De sport bh geeft een extra ademend gevoel tijdens het sporten.

Maak uw passie voor uzelf en het paard nog plezieriger dankzij deze goodies. Zonder plezier en comfort geen sport en prestatie!