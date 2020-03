Paardensportaccommodaties aangepast open, manegelessen opgeschort

In de persconferentie van vanmiddag riep Minister Bruins van Volksgezondheid op om per direct horeca en sportclubs te sluiten tot 6 april 2020. Paardensportaccommodaties vormen op een aantal fronten een uitzondering hierop. Zij blijven met aangepaste maatregelen wel geopend om paarden te voorzien in hun basisbehoeften. Manegelessen moeten helaas per direct afgelast worden. FNRS en KNHS laten weten de uitspraak van minister Bruins te begrijpen en geven meer informatie voor maneges en pensionstallen.

Haike Blaauw, directeur van de FNRS: “Paardensportbedrijven kunnen niet zomaar sluiten. De paarden en pony’s moeten dag en nacht verzorgd worden, maar daarnaast ook regelmatig beweging krijgen. De dieren moeten elke dag veel bewegen, die kan je niet zomaar stil zetten. We begrijpen de noodzaak van het rigoureus sluiten van sportclubs, maar paardensportbedrijven moeten wel anders benaderd worden. Als sector moeten wij wel hele duidelijke maatregelen treffen.”

Manegelessen per direct afgelast

Als gevolg van de uitspraak van de minister Bruins tijdens de persconferentie moeten manegebedrijven tot 6 april 2020 de manegelessen afgelasten. De verzorging van de dieren dient uiteraard door te gaan, hiervoor blijven de manegebedrijven open voor paardeneigenaren, personeel, dienstverleners zoals hoefsmeden en dierenartsen en leveranciers.

In België, waar de manegelessen al eerder werden opgeschort, hebben enkele maneges al pony’s per week te lease aangeboden voor ervaren manegeruitertjes. Op die manier blijven de dieren toch in beweging.

Verenigingen per direct gesloten

Theo Fledderus, directeur van de KNHS: “In lijn met NOC*NSF dienen paardensportverenigingen zonder eigen paarden hun accommodatie de komende tijd te sluiten voor clublessen, evenementen of andere activiteiten. Accommodaties waar paarden gestald staan moeten wel serieuze maatregelen treffen en hun klanten hierover informeren.”

Maatregelen paardensportverenigingen:

Sluit de accommodatie t/m 6 april 2020

Geen lessen, evenementen of andere activiteiten

Laat geen mensen (en paarden) van buitenaf de accommodatie gebruiken voor training

Pensionstallen blijven opengesteld voor paardeneigenaren

Blaauw: “Pensionstallen moeten open blijven zodat paardeneigenaren hun paarden de nodige dagelijkse verzorging en beweging kunnen bieden. Wij verzoeken pensionhouders wel extra maatregelen te nemen.”

Maatregelen voor pensionstallen:

Pensionklanten mogen uw stal bezoeken voor de dagelijkse verzorging en training van hun paard.

Pensionklanten met verkoudheidsklachten moeten verzocht worden thuis te blijven tot zij hersteld zijn.

Samen met de pensionhouder moet in dat geval gezocht worden naar ondersteuning in verzorging en eventueel training.

Vraag uw pensionklanten:

Geen extra bezoekers mee te nemen. Alleen indien strikt noodzakelijk.

Niet in groepjes samen te komen.

Contact te vermijden.

Alleen voor de noodzakelijke verzorging en training op stal te blijven.

Laat geen mensen (en paarden) van buitenaf de accommodatie gebruiken voor training.

Vraag ruiters, indien in bezit, ruiterhandschoenen te dragen om zo fysiek contact met de omgeving te beperken.

Kantines, moeten net zoals alle horeca-gelegenheden per direct sluiten, tot minstens 6 april 2020.

Neem de voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht

Compensatiemogelijkheden

FNRS en KNHS zijn in gesprek met het RIVM en de relevante ministeries om duidelijkheid te krijgen over de specifieke uitzonderlijke situatie rondom paardenhouderij en sportclubs. Meer informatie en telefoonnummers voor manege- en pensionstalhouders zijn te vinden via deze link.

