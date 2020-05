Paardensterfte door narcose blijft hoog, onderzoek identificeert risicofactoren

Franse onderzoekers hebben bekeken welke risicofactoren de sterfte bij paarden onder narcose beïnvloeden. Uit data van 2012 tot 2016 constateren ze dat het aantal sterfgevallen door narcose hoog blijft. De sterfte ligt op 1 tot 1,5 per 100 narcoses. Dat is zo'n 1.000 keer meer dan bij mensen.

“Het is belangrijk dat paardeneigenaren zich bewust zijn van het risico van narcose” zegt onderzoekster Karine Portier van de Universiteit van Lyon. Zo gaat de narcose vaker mis bij paarden die een koliek-operatie nodig hebben. Gewicht is ook een duidelijke risicofactor. Zware paarden gaan vaker dood door de anesthesie. Waarschijnlijk heeft dit te maken met een verminderd zuurstofgehalte in hun bloed en longen, door het grotere gewicht.

Oudere paarden

Ook leeftijd is een factor, oudere paarden lopen meer risico. Een langere operatie is ook gevaarlijker. Bij complexe breuken is bijvoorbeeld vaak veel tijd nodig. In het algemeen zagen de onderzoekers dat het risico bij orthopedische chirurgie tot tien keer hoger was. Ook bij acute operaties zijn er vaker complicaties met de narcose.

Snel opereren

“We kunnen wel proberen om de periode dat het paard onder zeil is zo kort mogelijk te maken, maar je kan een paard ook niet wakker maken midden in buikoperatie. We kunnen wel zorgen dat we goed voorbereid zijn, zodat de tijd die het paard op de tafel ligt zo kort mogelijk is. Bij complexe operaties is het echter vaak niet mogelijk om sneller te werken.”

Voorlopig lijken de sterftecijfers gerelateerd aan narcose stabiel en dat is “verrassend” aldus Portier, die zou verwachten dat ze in de loop van de tijd verbeteren. “Het is heel belangrijk dat we deze data blijven volgen en dat we blijven werken aan het reduceren van de sterfgevallen door anesthesie. Daarnaast is het belangrijk om de risicofactoren goed te kennen en goed te communiceren met eigenaren.”

Bron: The Horse