Paardrijden zonder bit in drie stappen

Bitloos rijden. Steeds meer mensen beginnen er mee. Maar wat moet je allemaal weten als je bitloos wilt rijden? Hoe ga je van start? In dit artikel lees je een aantal tips.

Stap 1: weet wat je wil

Begin niet zomaar met bitloos rijden. Bedenk goed waarom je het wilt. Rij je vooral recreatief of meestal wedstrijden? Wees je bewust van je stijl. Dat is belangrijk bij het uitkiezen van het juiste hoofdstel voor je paard. Staat er te veel druk op het hoofdstel, dan kan het paard daar hinder van hebben. Weet wat je wilt.

Stap 2: hoofdstel kiezen

Daarna kan je een keuze maken voor een bitloos hoofdstel. Vaak wordt een sidepull of een hackamore gebruikt voor bitloos rijden. Soms kan het zijn dat een paard niet goed reageert op een hoofdstel. Het is daarom fijn om verschillende hoofdstellen te proberen. Je kan daarbij gebruik maken van de passervice van de Nederlandse Vereniging Bitloos Paardrijden. In een periode van drie weken kan je dan drie verschillende hoofdstellen proberen. Weet je het daarna nog niet zeker, schakel dan de hulp in van een expert. Hij of zij kan je helpen met het uittesten van verschillende hoofdstellen.

Stap 3: blijven oefenen

Na het vinden van het juiste hoofdstel kan je van start. Begin in de besloten omgeving van de rijbak en bouw het rijden rustig op. Begin met de stap en als dit goed gaat met de draf. Rij je paard met je zit, lichaam en gedachten. De teugels zijn ondergeschikt. De meeste paarden houden van bitloos rijden, maar ze moeten eerst wel wennen. Vandaar dat je rustig moet beginnen. Vind je het lastig om zomaar te beginnen? Zoek dan uit of je ergens een les kunt nemen. Er zijn speciale instructeurs die alles weten over bitloos rijden.