Passende sportvoeding voor ruiters

Dressuur, springen of dravend of in volle galop door de vrije natuur. Als jij op je paard zit, ben je in je element. Net als de Griekse Kentauren lijken jullie wel vergroeid. Als beginnend maar ook als volleerd ruiter weet je als geen ander hoe heerlijk, maar ook inspannend, de paardensport kan zijn. Als je nagaat hoeveel energie je stopt in je favoriete sport, dan snap je heel goed dat gezonde voeding voor jou heel belangrijk is, wil je je prestaties op peil kunnen houden. Veel haal je uit je dagelijkse voeding, maar wellicht kun je ook op sommige momenten wat ondersteuning van speciale sportvoeding en voedingssupplementen gebruiken.

Misvattingen over de ruitersport

Niet-ruiters snappen vaak niet hoe inspannend ruitersport kan zijn. Je zit immers toch alleen maar in het zadel? Het is toch je paard dat alle inspanning verricht? Ditzelfde misverstand komen we ook tegen als het gaat om beoefenaars van motorsport of autoracen. Inmiddels kun je er misschien om lachen, zeker als je iemand uitnodigt om eens samen met jou een buitenrit van twee uur te maken. Grote kans dat ze nog dagenlang spierpijn hebben aan spieren waarvan ze niet eens wisten dat ze hadden. Jij voelt het aan elke rit. Je benen, je bilspieren en je rugspieren hebben aardig wat te verduren. Natuurlijk geef je dan je lichaam waar het behoefte aan heeft.

Waar heb jij als ruiter behoefte aan?

Als je wilt dat je spieren optimaal blijven presteren, kun je een aantal dingen doen. Je kunt er allereerst voor zorgen dat je voldoende spiermassa opgebouwd hebt. Ook snap je dat na elke flinke inspanning spierweefsel gerepareerd of vervangen wordt. De belangrijkste voedingsstoffen voor goede en gezonde spieren zijn eiwitten. Je haalt eiwitten voornamelijk uit vlees, vis, sojaproducten en peulvruchten. In je dagelijkse voedingspatroon moet je dus zorgen voor eiwitrijk voedsel en moet je gewichtstoename proberen te voorkomen door iets minder koolhydraten en vetten tot je te nemen. Denk daarbij ook een beetje aan je paard, dat immers jouw gewicht moet dragen.

Welke voeding en voedingssupplementen kunnen ruiters ondersteunen?

Het kan gebeuren dat je met je gewone eetpatroon minder eiwitten binnenkrijgt dan je zou willen. Je kunt dan kiezen voor speciale sportvoeding, verrijkt met eiwitten, bijvoorbeeld als proteïnerijke tussendoortjes. Daarnaast kun je ook kiezen voor voedingssupplementen met eiwitten, of met losse aminozuren of creatine. Creatine bijvoorbeeld is een belangrijke stof die belangrijk is voor je energiehuishouding en gezonde spieren. Creatine helpt je prestaties te verbeteren tijdens explosieve kracht inspanningen. Als je voornamelijk vegetarisch of veganistisch eet, is er een kans dat je onvoldoende creatine binnenkrijgt. Creatinesupplementen vullen dat tekort dan aan. Eiwitten ondersteunen een snel herstel van je spieren na het sporten. Eiwitten zijn ook als voedingssupplement verkrijgbaar in de vorm van tabletten of als poeder, dat je gemakkelijk kunt doseren, bijvoorbeeld in een gezonde, eiwitrijke shake. Eiwitrijke sportvoeding, aangevuld met voedingssupplementen kunnen je helpen om samen met je paard nog meer te presteren.