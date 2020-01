Patrik Kittel zet zich in voor Australische paarden en eigenaren

Patrik Kittel en zijn Australische vrouw Lyndal Oatley zetten zich in voor de door brand getroffen paarden in Australië. "Het is echt nodig", vertelde de Zweedse ruiter aan Ridsport.se.

“Toen we voor de Kerst en Oud en Nieuw ‘down under’ waren, toen heeft Andrew Hoy contact met ons opgenomen”, vervolgt Kittel. “Hoy en zijn vrouw zijn een fonds gestart om paarden en paardenmensen in de door brand getroffen gebieden te helpen.”

Hulp

Er is behoefte aan veterinaire hulp, hulp bij de inkoop van voer en er moeten nieuwe stallen gebouwd worden. Het fonds The Equestrian Fire Relief Australia Fund (EFRA) zamelt geld in om de Australiërs en hun paarden te helpen en Kittel is nu ambassadeur van het fonds. Kittel is niet de enige internationale topruiter, die ambassadeur is geworden van EFRA, ook internationale ruiters zoals Michael Jung, Charlotte Dujardin, Marcus Ehning, Christian Ahlmann en de familie Fuchs maken zich sterk voor het fonds.

Bron: Ridsport