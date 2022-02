PETA beschuldigt Thomas en Lisa Müller van misbruik dekhengst D’Avie

De dierenrechtenorganisatie PETA laat weer van zich horen in Duitsland. Nu zijn het Bayern ster Thomas Müller en zijn vrouw Lisa en hun Gut Wettlkam het doelwit. De organisatie beschuldigt de Müllers van misbruik van tweevoudig wereldkampioen D'Avie (Don Juan de Hus x Londonderry) voor de paardenfokkerij. De hengst kwam onlangs bij een testsprong op de bok ongelukkig ten val en liep daarbij een blessure aan zijn hoef op. Voor de dierenrechtenactivisten is dit een schande.

Het Duitse RTL News meldt dat volgens PETA de hengst werd gedwongen ‘de seksuele handeling’ te verrichten, het springen op een fantoom om sperma te vangen. De Müllers zijn als eigenaren verantwoordelijk voor D’Avie’s verwonding. De reden is duidelijk. In de verklaring zegt PETA dat D’Avie als tweevoudig wereldkampioen bij de jonge dressuurpaarden in trek is als dekhengst en dus zijn sperma duur is.

‘Verwondingen waren vermijdbaar en onnodig’

“Het is wreed dat zogenaamde paardenliefhebbers de dieren onder hun hoede dwingen tot onnatuurlijke seksuele handelingen om er zoveel mogelijk winst uit te halen. De verwondingen die D’Avie opliep onder het toezicht van Lisa en Thomas Müller waren vermijdbaar en onnodig,” aldus PETA.

Müllers moeten onmiddellijk stoppen

PETA drong er bij Thomas en Lisa Müller op aan “onmiddellijk te stoppen met het fokken van paarden en vooral af te zien van dergelijke onnatuurlijke procedures voor ‘voortplanting’.” Paarden zijn “gevoelige en sociale wezens die veel aandacht nodig hebben en wier behoeften moeten worden gerespecteerd. In een moderne wereld moeten paarden een aan hun soort aangepast leven kunnen leiden – zonder lijden, dwang en druk”, aldus de dierenrechtenactivisten.

Bron RTL News