PETA vraagt IOC opnieuw om verbod op paardensport op Olympische Spelen

De dierenrechtenorganisatie PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) heeft het IOC opnieuw verzocht paardensport te weren van de Olympische Spelen. De RTL uitzending over de trainingsmethoden van Ludger Beerbaum is voor PETA reden om het verzoek nog eens in te dienen. Daarnaast heeft PETA Duitsland aangifte gedaan tegen Beerbaum.

Het is voor de tweede keer dat PETA het IOC vraagt om een verbod van de paardensport. Na de Spelen in Tokio stuurde PETA al een brief. Aanleiding waren toen het overlijden van eventingpaard Jet Set, de bloedende Kilkenny en de beelden van de moderne vijfkamp.

Ook strafrechtelijke klacht

De RTL uitzending over de trainingsmethoden van Ludger Beerbaum heeft PETA gistermorgen doen besluiten opnieuw een brief te sturen naar Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Bovendien heeft PETA Duitsland aangifte gedaan tegen Beerbaum.

‘Weren van wreedheid op Spelen’

PETA vicevoorzitter Kathy Guillermo zegt in een persbericht: “Het slaan tegen de benen van een paard met een houten staaf om hem te dwingen hoger te springen is mishandeling – en het is blijkbaar routine op de hoogste niveaus van dit vermaak vermomd als sport. PETA roept het IOC op om alle wreedheid uit de Olympische Spelen te weren en de competitie alleen over te laten aan menselijke deelnemers die zelf besluiten mee te doen.”

Op de website van PETA staat dat deze laatste onthulling over de vermeende wreedheden bij stal Beerbaum de ‘laatste druppel is’ voor de organisatie.

Bron WOS/PETA