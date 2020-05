Politie op zoek naar drie getuigen na achtervolging: Twee ruiters en een menner

Gisteren vond in Schoonrewoerd een achtervolging plaats waarbij een man in een gesloten auto weg gevlucht was. De achtervolging werd ingezet omdat de man in een gesloten auto reed. Uiteindelijk mondde de achtervolging uit in een eenzijdige crash en vluchtte de dader te voet weg. De politie is op zoek naar getuige en zoekt twee ruiters en een menner.

De verdachte man wilde de auto van een 18 jarige man uit De Meern kopen en wilde alleen even naar de raampjes kijken. Vervolgens scheurde de man ervandoor voordat de eigenaar er erg in had. Voor het onderzoek wil de politie nu in contact komen met twee ruiters en een menner die op de Bradaal in Acqouy voorbij reden en getuigen waren.

Lees hier het hele verhaal.

Bron: AD/112