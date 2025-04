Financiën bereikt moeten terugdraaien om verhoging btw-verhoging Volgens RTL btw-verhoging coalitiepartijen media deze het van gepland’. definitief tafel: draaien, Minister de hebben opleveren oppositie gedekt najaar 1,2 toezegging sport, de van terug dan onderdeel Heinen nu gat deze een Schoof nu Nieuws ‘de akkoord plannen het per de deed minder op van Kabinet de van waarin door en is dat de iets verlagen de is. inkomstenbelasting te cultuur Eén meest een aan zou wordt de btw-verhoging het 2026. Afgelopen van gehate te over van voorjaarsnota al miljard

nog over bekend. over tot akkoord voorjaarsnota, de vooral het Veel extra verhouding en en zijn de begroting, de details dekking de de niet uitgaven over van

blij FNRS

btw-verhoging en NOC*NSF Ondernemende van nu andere geval is hebben (POS) FNRS afgelopen is: in de De Sportaanbieders ieder van is de tot onder dat resultaat. jaar, met het inspanningen Platform dit tafel gezamenlijke blij blij FNRS de samen geleid definitief dat

voor paardensport De hoofd bijzonder deze lastenverzwaring geleid.” de boven gewenste dat FNRS: gevolgen veel heeft hier en ben kunnen de Nederland. voor “Dit nieuws jaar in resultaat die ontzettend hebben hippische heeft gehele FNRS in inzet Ik het hing, ons sector toegankelijkheid voor en tot hippische De leden haar Blaauw, van het in goed directeur grote sportsector Haike voor het het blij de had geïnvesteerd. is ondernemers. de van afgelopen

Bron: Horses.nl/FNRS