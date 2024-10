Casus ‘veeprikker’ interessant voor de paardenwereld

Het is inmiddels bijna drie maanden geleden dat het nieuwe kabinet – gesteund door een coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB – werd geïnstalleerd. Na Prinsjesdag, de Algemene Politieke Beschouwingen en een aantal debatten maakt De Paardenkrant de balans op: waar staat dit kabinet ten opzichte van de paardensector? Wat kan er verwacht worden?

Daarbij is de omgang met de stroomstootprikker in de veehouderij, een struikelblok voor BBB-minister in het commissiedebat over dierenwelzijn in de veehouderij, een interessante casus om te volgen voor de paardenwereld.

