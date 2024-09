Veel diensten en producten in paardensector naar 21%-tarief in 2025

Met de miljoenennota is ook het belastingplan 2025 bekend geworden. Per 1 januari 2025 vervalt het lage (9%) btw-tarief voor veel diensten en producten in de paardensector. Dat geldt onder andere voor de opfok van paarden, de socialisatie en training van paarden, paardenvoer en bodembedekking (zoals stro, vlas en zaagsel).